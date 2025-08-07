X!

Ministeerium püüab parandada põhikoolilõpetajate edasiõppimise valikuid

Eesti
Õpilased klassis. Illustreeriv foto.
Õpilased klassis. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium alustas ühtse keskhariduse mudeli väljatöötamist, et põhikoolilõpetajate liikumine kutsekooli või gümnaasiumisse oleks sujuv ning noored haridussüsteemist välja ei kukuks.

Juuli lõpus moodustas haridusministeerium komisjoni, mis hakkab välja töötama ühtset keskhariduse mudelit ja seadust ning peaks sellega valmis jõudma tuleva aasta suve lõpuks.

Komisjoni juhtiv ministeeriumi keskhariduse arendusjuht Roosi Nemliher ütles ERR-ile, et seoses õpikohustuse rakendamisega analüüsivad nad, millised on koolijuhtide kogemused seoses põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse koostoimega.

Esimest korda kogunes komisjon sel kolmapäeval ning seal osalesid kutseõppeasutuste ja gümnaasiumide juhid.

"On oluline, et põhikooli lõpetaja edasiõppimise valikud oleksid toetatud ning õpiteede vahel liikumine võimalik ilma haridussüsteemist välja kukkumata. See siht on sõnastatud haridusvaldkonna arengukavas ning selles suunas me ka töötame. Me peame vaatama keskharidustasemel õppimist ja õpetamist ühes terviklikpildis," rääkis Nemliher.

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juht Ülle Matsin märkis, et õpikohustuse rakendamist arutati kohtumisel õpilase vaatest.

"Koolidel on kogemused sellest, kuidas õpilased valivad oma õpitee ja kuidas on olnud võimalik liikuda erinevate haridusliikide vahel. Kui noor on õpikohuslane ning omandab keskharidust kas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, siis tuleb meil koostööd ehitada nii õppekohtade planeerimisel kui ka õpilaste õpingute toetamisel," ütles ta.

Matsini sõnul peab põhikooli lõpetajat valmistama ette järgmisele haridustasemele sisenemiseks. Keskharidust saab omandada nii gümnaasiumis kui kutsekoolis ning mõlemad võimalused peavad andma kvaliteetse keskhariduse.

"Meil on Eestis koole, kes töötavad juba tihedas kutsekeskhariduse ja üldkeskhariduse koostöös, pakutakse vastastikku valikõppe võimalusi. Sellisest koostööst kasvabki välja ühtne vaade kogu keskharidusele," sõnas Matsin.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus reguleerib üldkeskhariduskoolide tegevust, kuid Matsin tõi välja, et meil on ka kutseõppeasutused, kes pakuvad nelja-aastaseid rakendusliku keskhariduse õppekavasid ja nemad töötavad kutseõppeasutuse seaduse alusel.

"On oluline, et õpikohustuse rakendumisel on keskharidusse sisenemisel õpiteed ligipääsetavad ning ka üleminekud sujuvad, kui õpilane peaks näiteks vahetama kooli," lausus Matsin.

Eesti 2035. aasta arengustrateegia näeb ette, et tagatud peab olema õpivõimaluste rohkus ja kättesaadavus ning haridustasemete ja -liikide vahel peab saama sujuvalt liikuda. Lisaks tuleb rakendada nüüdisaegset õpikäsitlust, et tagada õppijast lähtuv lähenemine ja ennast juhtiva õppuri kujunemine.

Selleks tuleb strateegia kohaselt lõimida üld- ja kutsekeskharidus ning töötada välja ühtne keskharidusstandard.

Mullu detsembris kiitis riigikogu heaks koolikohustuse ea pikendamise kuni 18. eluaastani ning kehtima hakkab see alates järgmisest aastast põhikooli lõpetavatele õpilastele.

Toimetaja: Karin Koppel

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:58

Valitsus alustab riigieelarve aruteludega 26. augustil Uuendatud

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:51

Indrek Saar: toidu käibemaksu langetamise mõttekus sõltub eesmärgist

14:29

Professor: liiga jahe kontor võib tuua nohu ja radikuliidi

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

14:13

Eesti hiphopi festival toob Elvasse kodumaised edetabelite tipud

14:11

Ministeerium püüab parandada põhikoolilõpetajate edasiõppimise valikuid

14:01

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist

13:44

Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist Uuendatud

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.08

Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi Uuendatud

06.08

Laane: mul on kahju, et töötajate tänamine rahva õiglustunnet riivab

09:09

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

06.08

Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada Uuendatud

13:44

Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist Uuendatud

06.08

Trump kehtestab Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid

11:05

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

06.08

Sõõrumaa: sain Reformierakonna volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima Uuendatud

06.08

PPA plaanib paigaldada idapiirile ujuvtõkked

ilmateade

loe: sport

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

loe: kultuur

14:13

Eesti hiphopi festival toob Elvasse kodumaised edetabelite tipud

12:36

Arvustus. Kuigi homme on maailma lõpp – istutame täna ühe puu

11:27

Galerii: Tallinnas jõuavad lavale Tormise muusika uued töötlused

10:28

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

loe: eeter

14:29

Professor: liiga jahe kontor võib tuua nohu ja radikuliidi

13:08

Tõnu Kaljuste: suutsime Royal Albert Hallis tekitada kammersaali tunnetuse

11:41

10-aastane ärimees: ööussi on huvitavam korjata, sest see roomab eest ära

10:28

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (07.08.2025 12:00:00)

09:45

Eelnõu lubaks patsiente ohjeldada ka väljaspool psühhiaatria osakonda

09:40

Valge Maja: Trump võib Putiniga lähiajal kohtuda

09:20

Raadiouudised (07.08.2025 09:00:00)

06.08

Salaci uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul

06.08

Minister Karmen Joller nendib, et Tervisekassa käitus suvepäevi korraldades lubamatult

06.08

Eesti paigaldab piiriveekogudele ujuvtõkked

06.08

Päevakaja (06.08.2025 18:00:00)

06.08

Parempoolsete Tallinna linnapea kandidaat on Lavly Perling

06.08

Korteriühistutele toob kriisivalmiduse suurendamine väjakutseid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo