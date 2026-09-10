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Ukraina droonitööstuses algas USA kapitali toel konsolideerumine

Välismaa
Ukraina sõjaväelane saadab Venemaa vägede suunas teele keskmaa ründedrooni
Ukraina sõjaväelane saadab Venemaa vägede suunas teele keskmaa ründedrooni Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sofiia Gatilova
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA investorid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitööstuse vastu. Ukraina väiksemad ettevõtted ühinevad nüüd suuremateks kontsernideks ning USA kapital mängib selles protsessis üha suuremat rolli.

Ukrainas asutatud, kuid praegu USA-s Texases tegutsev Swarmer teatas, et ostab 224 miljoni dollari suuruse tehingu käigus ettevõtte Ratel Robotics.

Swarmerit toetab USA eraturvafirma Blackwater asutaja ja Trumpi liitlane Erik Prince. Swarmer arendab tehisintellektil põhinevat tarkvara, mis võimaldab droonidel iseseisvalt koostööd teha. Swarmeri toetajate hulka kuulub veel ka investeerimisfirma, mis on seotud Google'i endise tegevjuhi Eric Schmidtiga.

Ukraina ettevõte Ratel Robotics toodab mehitamata maismaasõidukeid. Firma sõidukeid kasutatakse logistikas, haavatute evakueerimisel, luure- ja lahinguülesannetes.

The Wall Street Journal toob välja, et tehing toimub ajal, mil USA investorid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitehnoloogia vastu. Ukraina droonisektor on samas killustunud, riigis tegutseb üle 500 drooniettevõtte. Kuna sõjaväeüksused saavad paljusid droone iseseisvalt hankida, on uutel ettevõtetel lihtne turule siseneda.

"Ukraina ettevõtete vaatenurgast ei suuda enamik neist luua taristut, mis on vajalik ülemaailmseks müügiks. Seetõttu otsivad nad partnereid, kes suudavad pakkuda ressursse ja tagada ligipääsu turgudele," ütles Swarmeri tippjuht Alex Fink. 

Swarmeri nõukogu esimees Prince ütles, et ettevõte soovib jätkata selliste kaitseettevõtete omandamist, mille tooteid on lahinguväljal juba testitud.

Endine USA eriväelane Prince müüs oma osaluse Blackwateris 2010. aastal ja laiendab nüüd tegevust kaitsetehnoloogia idufirmade vallas. 

The Wall Street Journal toob välja, et ka teised USA investeerimisfirmad on pööranud pilgu Ukraina poole. Näiteks USA investeerimisfirma MITS Capital koondas neli Ukraina kaitsetööstusettevõtet üheks suuremaks ettevõtteks.

Lisaks registreerivad sellised ettevõtted nagu Swarmer ja mõned MITS Capitalile kuuluvad firmad end välismaal.

"Ühendriikides on maailma parimad kapitaliturud ja suurim kaitsetööstuse turg. Seega on siin tegutsemine igati loogiline," ütles Prince.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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