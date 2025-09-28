Hiinas avati liiklusele maailma kõrgeim sild

Sellega jõudis lõpule kolm aastat kestnud ehitustöö ning sild võttis rekordi üle teiselt samas provintsis asuvalt sillalt.

Huajiangi kanjoni sild kulgeb 625 meetri kõrgusel jõepinna ja avara oru kohal riigi mägises lõunaprovintsis Guizhous, kus asub ka 565-meetri kõrgune Beipanjiangi sild, mis on nüüd maailmas kõrguselt teine.

Huajiangi silla pikkuseks on 2890 meetrit.

Riigimeedia pühapäeval edastatud droonivideo otseülekandes oli näha sõidukeid ületamas hiiglaslikku rajatist, mille sinised tugitornid olid osaliselt pilvedesse mattunud.

Sündmuse tähistamiseks kogunes sillale hulk pealtvaatajaid, sealhulgas projekti insenerid ja kohalikud ametnikud, kellest mitmed väljendasid otseintervjuudes oma uhkust.

"Huajiangi kanjoni silla avamine lühendab reisiaega kahe kalda vahel kahelt tunnilt kahele minutile," ütles provintsi transpordiameti juht Zhang Yin kolmapäeval pressikonverentsil.

"Selle avamine parandab tohutult piirkondlikke transporditingimusi ja annab uue tõuke regiooni majanduslikule ja sotsiaalsele arengule," sõnas ta.

Hiina on viimastel aastakümnetel, riigi kiire majanduskasvu ja linnastumise perioodil, ulatuslikult investeerinud suurtesse taristuprojektidesse.

Ever built Lego at 625m above water?

93 giant steel segments (weight = 3 Eiffel Towers)

Cables stretching 93,000 km (twice Earth's equator)

Total weight = 800,000 cars!

This is the Huajiang Canyon Bridge — the world's highest & largest canyon-spanning suspension… pic.twitter.com/NO9saNaDPV — DiscoverGuizhou (@DiscoverGuizhou) September 28, 2025

Eriti mägist Guizhou provintsi läbivad tuhanded sillad, mille hulka kuuluvad nüüd ka maailma kaks kõige kõrgemat.

Riiklik uudisteagentuur Xinhua teatas kolmapäeval, et ligi pooled maailma 100 kõrgeimast sillast asuvad selles provintsis.

Huajiangi kanjoni silla ehitamine võttis aega üle kolme aasta, teatas Hiina uudisteagentuur Xinhua.

Maailma kõrgeimast sillast eraldi arvestuses on maailma kõrgeima konstruktsiooniga sild – mõõdetuna oma struktuuri kõrguse, mitte silde kauguse järgi maapinnast – endiselt Prantsusmaal asuv 343-meetrine Millau viadukt.