Kasemets ei avalda, kas pani kantsler Kuuse valiku ette

"Mina selle vestluse juures ei olnud, aga ma olen kuulnud päris mitmelt poolt, et selles vestluses pani riigisekretär Kuuse ikkagi väga konkreetse valiku ette: kas lähed heaga või lähed halvaga, kas lähed sõbralikult või mitte nii sõbralikult," sõnas Hindre. Ajakirjanik lisas, et see viide võiks olla mingisugusele distsiplinaarmenetlusele ja ametist kõrvaldamisele.

Kasemets märkis kirjalikus vastuses ERR-ile, et kantsleri teenistusest vabastamise ettepaneku teeb valitsusele minister. "Kaitseminister tegi valitsusele ettepaneku vabastada Kaimo Kuusk ametist avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 96 lõige 1 alusel," sõnas ta. See sätestab, et ministeeriumi kantsler vabastatakse teenistusest, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu.

Kasemets jätkas, et tema ametiajal on kantslerite Tõnis Saare ja Marko Gorbani ametist vabastamisel tema ja riigikantseleiga konsulteerinud nii minister kui ka kantser. "Sellised vestlused on riigisekretäri töö osa. Ka sel korral konsulteerisid minuga nii minister kui ka kantsler," lisas ta.

Omavaheliste vestluste sisu Kuusega keeldus Kasemets avaldamast. "Samamoodi ei pea ma kohaseks kommenteerida alusetuid spekulatsioone," lisas ta.

Kantsler Kuuselt ei õnnestunud reede jooksul kommentaari saada.