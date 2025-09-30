Eksperdid: USA Gaza rahuplaan jätab mitmed teemad lahtiseks

USA president Donald Trump teatas, et Hamasil on kolm kuni neli päeva aega vastata USA esitatud Gaza rahuplaanile ning Hamas peab selle plaaniga nõustuma.

Üks Hamasiga seotud Palestiina allikas ütles uudisteagentuurile AFP, et Hamas on asunud rahuplaani vaagima ja arutelu võib juhtkonna liikmete omavahelise suhtluse keerukuse tõttu kesta mitu päeva. Mitme Lähis-Ida sündmuste vaatleja hinnangul on rahuplaan ebamäärane ning kiiret lahendust ei ole loota.

Kai Vare