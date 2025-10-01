Daniel Ek astub Spotify juhi kohalt tagasi

Eki asemel võtavad Spotify juhtimise üle Gustav Söderström ja Alex Norström. Ümberkorraldused jõustuvad 1. jaanuaril 2026, Ek jääb ise edasi Spotify juhatusse, vahendas CNBC.

"Viimaste aastate jooksul olen andnud suure osa Spotify igapäevasest juhtimisest ja strateegilisest suunamisest üle Alexile ja Gustavile. Nad on firmat kujundanud meie algusaegadest peale ja on nüüd enam kui valmis juhtima meie järgmist etappi. See muudatus sobitab ametinimetused meie praeguse tegutsemisviisiga," teatas Ek.

Ek ütles, et tema uus roll keskendub firma pikaajalise strateegia kujundamisele.

Spotify turuväärtus on ligi 140 miljardit dollarit, Eki varanduse suurus on Forbesi andmetel umbes 10 miljardit dollarit.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Ek on viimastel aastatel oma riskifondi kaudu investeerinud kaitsefirmasse Helsing ligi 700 miljonit eurot. Münchenis asuv Helsing müüb sõjaliseks otstarbeks mõeldud tehisintellekti tarkvara.

Pärast investeeringut on Ek saanud teravat kriitikat ja Suurbritannia bänd Massive Attack teatas, et eemaldab oma muusika voogedastusteenusest.

Ek ise on varem öelnud, et tema kaitseinvesteering on Euroopa jaoks õige samm. Saksa firma on varem öelnud, et selle tehnoloogiat kasutatakse ainult Ukraina kaitseks Venemaa vastu.