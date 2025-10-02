Tallinna Ülikool kuulutas välja rektori valimised

Rektorikandidaate saab esitada kuni 5. jaanuarini, rektori valib valimiskogu 11. veebruaril ning valitud rektor astub ametisse 15. mail. Tallinna Ülikooli rektori ametiaeg on viis aastat.

Rektori ametikohale võib üles seada isiku, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Vastavalt Tallinna Ülikooli põhikirjale on rektorikandidaatide esitamise õigus Tallinna Ülikooli instituutide, kolledži ja asutuse nõukogudel, vähemalt kolmel Tallinna Ülikooli nõukogu liikmel, vähemalt üheteistkümnel Tallinna Ülikooli senati liikmel ning ametis oleval Tallinna Ülikooli rektoril.

"Ülikoolide rektorid juhivad tulevikku, Tallinna Ülikooli rektor veab eest targale eluviisile tuginevat tulevikku. Millist tulevikku me tahame ja mille nimel oleme valmis pingutama - see on mõtteharjutus igale rektori kandidaadile juba valimiste protsessis," sõnas Tallinna Ülikooli nõukogu esimees Taavi Laur.

Valitud rektori ametiaeg on 15. mai 2026 - 14. mai 2031.

Praegu on Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik, kes sai ametisse 2021. aastal.