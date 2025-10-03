Kohus karistas Valga pensionäri Konstantin Pätsi kuju sodimise eest

Kohus leidis, et Kuslapuu pani toime surnule püstitatud mälestusmärgi rüüstamise ja surnu mälestuse teotamise, teatas ajaleht.

Rahalist karistust ei pöörata täitmisele, kui Kuslapuu ei pane aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Ühtlasi mõistis kohus Kuslapuult välja menetluskulu 1740 eurot, mis tuleb ositi tasuda 12 kuu jooksul.

Kuslapuu on algusest peale tunnistanud, et just nimelt tema on Tallinna kesklinna paigutatud kuju sodimiste taga, kuid surnu mälestuse teotamises ta end süüdi ei tunnistanud.

Kuslapuud kirjutas mälestusmärgi tagaküljele 29. augustil 2023. aastal kollase värviga sõnad "HÄBI", "SHAME" ja "ПОЗОР". Mälestusmärki rüüstas eakas mees süüdistuse järgi samamoodi ka 2023. aasta 26. septembril ja 2024. aasta 12. juunil.