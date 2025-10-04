X!

Talgulised istutasid Kirna tulbiaeda 50 000 lillesibulat

Eesti
Kirna tulbiaia peenardesse istutati laupäeval 50 000 uut tulbisibulat 80-st sordist.
Vaata galeriid
40 pilti
Eesti

Kuna käes on parim aeg tulbisibulate mahapanekuks ja Kirna mõisa tulbiaias vahetatakse tänavu välja kümneid tuhandeid tulbisibulaid, tehakse seda mõistagi talgute korras. Kokku istutasdi talgulised laupäeval Kirna tulbiaia peenardesse 50 000 uut tulbisibulat 80 sordist.

Hommikul kell kümme avanes Kirna mõisapargis haruldane vaatepilt –peenardele olid laotatud tuhanded tulbisibulad, mis ootasid mulda pistmist.

"Täna on plaanis istutada maha 50 000 tulbisibulat. Jah, mõned on nendest ka nartsissisibulad siin segaistutustes. Aga sellel aastal me istutame kokku maha umbes suurusjärgus 100 000 sibulat," rääkis Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Kuna kevad oli jahe ja vihmane, vaevas Kirna tulbiaeda, nagu ka paljusid teisi aedu üle Eesti, hahkhallitus. Seetõttu tulebki suur osa Kirna tulpe uute vastu välja vahetada. Haigustekitajatest lahtisaamiseks kasteti mulda kaaliumpermanganaadi lahusega, lisati liiva ja turvast ning looduslikke ja mineraalväetisi.

"Kui hahkhallitus seenena on taimele kahjulik, siis on looduses terve rida seeni, mis on vastupidi, kasulikud. Ja me olemegi siia, sellesse mulda, külvanud sisse trichoderma seene pulbrit, mis võitleb vastu hahkhallitusele ja muudele haigusttekitavatele seentele. Ja muudab täiesti looduslikul viisil selle mulla mirkofloora kõikidele taimedele, kaasa arvatud tulpidele, kasulikuks," selgitas Org.

Küsimusele, miks nad tulid tulpe istutama, vastas Paidest kohale saabunud talguline Margit: "Traditsioon juba, aastaid käinud. Lihtsalt – see on minu meditatsioon."

Talguline Veera Taiksest ütles, et on suur tulbisõber: "Kus vähegi saab, nii palju üles kaevatud maad, kõik kohad [tulpe] täis!"

Ka Margit kinnitas, et on suur tulbisõber, kuigi ta endal aiamaad ei ole.

Türilt tulnud talguline Aili selgitas, kuidas tulbisibulad mulda tuleb panna, et nad kasvama läheks: "Vähemalt kolme tulbisibula sügavusele. Ja siis juur allapoole, tipp ülespoole. Muud tarkust ei olegi."

Talgupäev lõppes ühise kohvijoomisega.

Toimetaja: Mait Ots

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:34

ILM: Lähipäevil on oodata hoovihmasid

22:30

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

22:18

Õpetaja elutööpreemia sai eesti keele õpetaja Aili Kiin

22:10

ETV spordisaade, 4. oktoober

22:05

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

22:05

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

21:57

Talgulised istutasid Kirna tulbiaeda 50 000 lillesibulat

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

21:38

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina tabas Peterburi regioonis Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

06:32

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

19:43

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategvust Gazas Uuendatud

15:21

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

20:42

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

03.10

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

03.10

Sõja 1318. päev: Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

09:18

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

03.10

Ossinovski ajal on Tallinna linnasüsteemist koondatud 230 ametikohta

09:39

Gert Tiivas: kas oleme heaoluriigi ehitamisega liiga hoogu läinud?

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:30

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

22:10

ETV spordisaade, 4. oktoober

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

21:14

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

loe: kultuur

20:56

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

14:27

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

12:13

Loomingu Raamatukogus ilmus tagurpidi pööratud detektiivromaan

10:27

Galerii: Alexei Gordin avas Tallinna Linnagaleriis isikunäituse

loe: eeter

16:08

Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

12:20

Karl-Erik Taukar: kalli eelarvega muusikavideo ei taga alati edu

11:13

Lasteaed tähistas mootorratta sünnipäeva tsiklifännide külaskäiguga

09:09

Trummar Karl Martin Tombak: mulle meeldib löökpillide maailma kutsuda köögiks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

03.10

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

03.10

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo