Talgulised istutasid Kirna tulbiaeda 50 000 lillesibulat

Kuna käes on parim aeg tulbisibulate mahapanekuks ja Kirna mõisa tulbiaias vahetatakse tänavu välja kümneid tuhandeid tulbisibulaid, tehakse seda mõistagi talgute korras. Kokku istutasdi talgulised laupäeval Kirna tulbiaia peenardesse 50 000 uut tulbisibulat 80 sordist.

Hommikul kell kümme avanes Kirna mõisapargis haruldane vaatepilt –peenardele olid laotatud tuhanded tulbisibulad, mis ootasid mulda pistmist.

"Täna on plaanis istutada maha 50 000 tulbisibulat. Jah, mõned on nendest ka nartsissisibulad siin segaistutustes. Aga sellel aastal me istutame kokku maha umbes suurusjärgus 100 000 sibulat," rääkis Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Kuna kevad oli jahe ja vihmane, vaevas Kirna tulbiaeda, nagu ka paljusid teisi aedu üle Eesti, hahkhallitus. Seetõttu tulebki suur osa Kirna tulpe uute vastu välja vahetada. Haigustekitajatest lahtisaamiseks kasteti mulda kaaliumpermanganaadi lahusega, lisati liiva ja turvast ning looduslikke ja mineraalväetisi.

"Kui hahkhallitus seenena on taimele kahjulik, siis on looduses terve rida seeni, mis on vastupidi, kasulikud. Ja me olemegi siia, sellesse mulda, külvanud sisse trichoderma seene pulbrit, mis võitleb vastu hahkhallitusele ja muudele haigusttekitavatele seentele. Ja muudab täiesti looduslikul viisil selle mulla mirkofloora kõikidele taimedele, kaasa arvatud tulpidele, kasulikuks," selgitas Org.

Küsimusele, miks nad tulid tulpe istutama, vastas Paidest kohale saabunud talguline Margit: "Traditsioon juba, aastaid käinud. Lihtsalt – see on minu meditatsioon."

Talguline Veera Taiksest ütles, et on suur tulbisõber: "Kus vähegi saab, nii palju üles kaevatud maad, kõik kohad [tulpe] täis!"

Ka Margit kinnitas, et on suur tulbisõber, kuigi ta endal aiamaad ei ole.

Türilt tulnud talguline Aili selgitas, kuidas tulbisibulad mulda tuleb panna, et nad kasvama läheks: "Vähemalt kolme tulbisibula sügavusele. Ja siis juur allapoole, tipp ülespoole. Muud tarkust ei olegi."

Talgupäev lõppes ühise kohvijoomisega.