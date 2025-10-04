Õpetaja elutööpreemia sai eesti keele õpetaja Aili Kiin

Pärnu Kontserdimajas laupäeval peetud aasta õpetaja galal pälvis elutööpreemia legendaarne Viljandimaa eesti keele ja kirjanduse õpetaja Aili Kiin. Kokku tunnustati haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Haridustöötajate Liidu ühisüritusel parimaid õpetajaid, haridustöötajaid ja -tegusid 12 kategoorias.

Riikliku haridustöötaja elutööpreemia pälvinud õpetaja Aili Kiini rohkem kui 50 aasta pikkune pühendunud töö hariduse, kultuuri ja keele väärtustamisel on kujundanud mitmeid põlvkondi noori, teatas ministeerium. Ta on olnud õpetaja, koolitaja, mentor, toimetaja, ainekavade arendaja ja silmapaistev erialaseltside liige. Kiin on rohkem kui kümne õppe- ja juhendmaterjali autor või kaasautor.

Kategooriate võitjad:

Aasta lasteaiaõpetaja Teele Saar, Kohila Lasteaed Sipsik

Aasta klassiõpetaja Kaiel Altpere, Avinurme Gümnaasium

Aasta klassijuhataja Kärt Kaseorg-Korbe, Rapla Vesiroosi Kool

Aasta põhikooli aineõpetaja Kadri Saaremaa, Tartu Forseliuse Kool

Aasta gümnaasiumiõpetaja Eve Paap, Hugo Treffneri Gümnaasium

Aasta kutseõpetaja Veiko Belials, Luua Metsanduskool

Aasta huvialaõpetaja Liia Tammes, Robootikakool RoboKaru

Aasta tugispetsialist Liis Pendla, J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool

Aasta õppejõud Jasper Adamson, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž

Aasta õppeasutuse juht Ulla Preeden, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Aasta hariduse sõber ESERO Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri projekt, Tartu Ülikooli Tartu observatoorium

Aasta haridustegu Elektrivaldkonna noortefestival Positron 2024, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

Laureaadid said traditsiooniliselt auhinnaks väikese Joosepi kuju, kes hoiab käes maakera, mis sümboliseerib kogu maailma teadmisi, kuna teadmiste kaudu on kogu maailm meie jaoks avatud ja käeulatuses.

Kõikide kategooriate laureaadid pälvisid aastapreemiana 10 000 eurot, elutööpreemia laureaadi preemiasummaks on 65 000 eurot. Rahalise preemiaga tunnustati ka kõikide kategooriate nominente.

Eesti Haridustöötajate Liidu poolt oli laureaatidele auhinnaks käokellad.

Aasta õpetaja konkursile said kõik soovijad kandidaate esitada märtsis. Kokku laekus üle 1600 ankeedi. Järgnevalt asusid tööle piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduskomisjon ning arutelude tulemusel jõudis finalistidena riiklikule tasandile üle 200 õpetaja ja haridustöötaja. Nende seast valis riiklik komisjon välja igas kategoorias kolm nominenti.

Auhindade üleandmise gala toimus tänavu juba 13. korda.