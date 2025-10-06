X!

Eestis on aina suurem vajadus koerajalutajate järele

Eesti
Koerajalutaja mere ääres
Koerajalutaja mere ääres Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Ilm, aeg ja harjumused vähendavad inimeste huvi ja võimalusi lemmikloomaga õues samme koguda, mistõttu on üha sagedasem vajadus jalutusteenuse järele.

Ammu on möödas koroonaepideemia ajad, kui kõik ihkasid vaid õues olla ja tihti võeti seltsiks koer varjupaigast. Praegu on jalutajaid vähem ja nendegi vaba aeg ning tahe sõltub palju ilmast.

"Eestis on nii vähe päikest, et inimesed, kui nad näevad päikest, lähevad kohe randa, aga praegu tulevad sellised ilmad, kus te võite vabalt siia tulla ja siis kasutada seda võimalust jalutada loomadega. Ühesõnaga ehitame üles uue jalutajate põlvkonna, miks mitte?" sõnas Tallinna loomade hoiupaiga juhataja Larissa Kozõreva.

Tallinna ja Narva loomade hoiupaigas on praegu 44 koera, kes ootavad vabatahtlikke ühiseks jalutuskäiguks. Jalutamiseks peab aga olema vähemalt 18 aastat vana.

"Koerad vahest ei armasta last ja me ei saa anda garantiid, et koer ei tee midagi lapsele," selgitas Kozõreva.

Teisalt on jalutajate järele nõudlus ka sotsiaalmeedias ja foorumites. Oma lemmikule otsitakse usaldusväärset kaaslast. Sabalipu OÜ-l on jalutusgraafik iga päev täidetud.

"Selliseid regulaarseid kliente on ka, kes soovivadki alates pooleteisest tunnist kuni kolmetunniseid jalutusi ja pigem eelistavadki seda, et sõidaks linnast välja ja käiks erinevatel matkaradadel, et koeral ei oleks kogu aeg seda linnas autode vahel jalutamist," sõnas Sabalipu OÜ juhatuse liige Laura Koitsaar.

Värskelt koerajalutajaks hakanud Emmaleen oli näiteks kaaslaseks 12-aastasele Murile. Koera jalutamise teenus on üha populaarsem.

"Ma ise tunnen ka, et see aja leidmine enda koera jaoks on võib-olla mõnikord raske, eriti kui oled täiskasvanud inimene. Käid täiskohaga tööl ja siis tuleb kindlasti ette olukordi, kus on vaja koerte jalutamist. Kui pereliikmed, tuttavad ei saa, siis miks mitte selline teenus," ütles Emmaleen.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:51

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

21:51

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita Uuendatud

21:45

ERR Taanis: Venemaal on suur huvi taanlaste turvatunnet õõnestada

21:35

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

21:30

Eestis on aina suurem vajadus koerajalutajate järele

21:29

Teisipäeval on oodata sooja sügisilma

21:21

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

21:13

ERR Pokrovskis: väejuhatus toob Dnipropetrovskisse brigaade rahulikest rindelõikudest

21:04

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

20:54

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:54

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

11:56

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

16:01

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

15:11

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

12:43

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:51

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

21:51

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita Uuendatud

21:35

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

21:04

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

loe: kultuur

19:06

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

18:59

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

18:00

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

17:50

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

16:40

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

15:20

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

15:20

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

14:35

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo