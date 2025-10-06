Eestis on aina suurem vajadus koerajalutajate järele

Ilm, aeg ja harjumused vähendavad inimeste huvi ja võimalusi lemmikloomaga õues samme koguda, mistõttu on üha sagedasem vajadus jalutusteenuse järele.

Ammu on möödas koroonaepideemia ajad, kui kõik ihkasid vaid õues olla ja tihti võeti seltsiks koer varjupaigast. Praegu on jalutajaid vähem ja nendegi vaba aeg ning tahe sõltub palju ilmast.

"Eestis on nii vähe päikest, et inimesed, kui nad näevad päikest, lähevad kohe randa, aga praegu tulevad sellised ilmad, kus te võite vabalt siia tulla ja siis kasutada seda võimalust jalutada loomadega. Ühesõnaga ehitame üles uue jalutajate põlvkonna, miks mitte?" sõnas Tallinna loomade hoiupaiga juhataja Larissa Kozõreva.

Tallinna ja Narva loomade hoiupaigas on praegu 44 koera, kes ootavad vabatahtlikke ühiseks jalutuskäiguks. Jalutamiseks peab aga olema vähemalt 18 aastat vana.

"Koerad vahest ei armasta last ja me ei saa anda garantiid, et koer ei tee midagi lapsele," selgitas Kozõreva.

Teisalt on jalutajate järele nõudlus ka sotsiaalmeedias ja foorumites. Oma lemmikule otsitakse usaldusväärset kaaslast. Sabalipu OÜ-l on jalutusgraafik iga päev täidetud.

"Selliseid regulaarseid kliente on ka, kes soovivadki alates pooleteisest tunnist kuni kolmetunniseid jalutusi ja pigem eelistavadki seda, et sõidaks linnast välja ja käiks erinevatel matkaradadel, et koeral ei oleks kogu aeg seda linnas autode vahel jalutamist," sõnas Sabalipu OÜ juhatuse liige Laura Koitsaar.

Värskelt koerajalutajaks hakanud Emmaleen oli näiteks kaaslaseks 12-aastasele Murile. Koera jalutamise teenus on üha populaarsem.

"Ma ise tunnen ka, et see aja leidmine enda koera jaoks on võib-olla mõnikord raske, eriti kui oled täiskasvanud inimene. Käid täiskohaga tööl ja siis tuleb kindlasti ette olukordi, kus on vaja koerte jalutamist. Kui pereliikmed, tuttavad ei saa, siis miks mitte selline teenus," ütles Emmaleen.