Tartus Raadi sõjaväelinnakus avati sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus eesmärk on tagada kõigile tervishoiutöötajatele laiapindse riigikaitse meditsiinialased teadmised ja kasvatada kaitseväele tulevasi eriala-spetsialiste nii rahu- kui ka sõja ajaks. Lisaks õppetööle tagab keskus Lõuna-Eesti piirkonnas suuremas mahus tervishoiuteenuseid kaitseväe teenistujatele.

Varasemalt toimus sõja- ja katastroofimeditsiini väljaõpe Raadil paiknevas konteinerlinnakus. Keskuse ehitus läks maksma 16 miljonit eurot.

"Siiani põhiasi, mida meil ei olnud oli suur simulatsioonikeskus. Baltikumis seda võimekust seni ei olnud. teine pool on meie väikesed simulatsiooniklassid, kus me saame panna õpilased toimetama ühes toas ja operaator või instruktor jälgib neid teises toas ja sellest teha neile pärast tagasisidet," lausus sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse juhataja Neve Vendt.

"Tänu sellele hoonele ja ehitisele on väljaõppe kvaliteet parem," lisas sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse arstlektorite grupi ülem kapten Siim Rinken.