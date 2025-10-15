X!

Rumble taastas pärast kohtuvõitu Prantsusmaa vastu oma teenustele ligipääsu

Platvormi Rumble logo
Platvormi Rumble logo Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Andrew Harnik
Videojagamisplatvorm Rumble teatas pärast võitu Prantsusmaa valitsuse vastu, et taastab riigis oma teenustele täieliku ligipääsu.

Kohtuasja ajendiks oli 2022. aastal aset leidnud juhtum, kus Prantsuse valitsuse ametnik saatis Rumble'ile e-kirja, nõudes teatud sisu eemaldamist – eelkõige Vene riigimeedia, sealhulgas Russia Today (RT) videoid – ähvardades muidu õiguslike sammudega.

Selle asemel, et nõudmistele alluda, blokeeris Rumble ennetavalt Prantsusmaal oma platvormile ligipääsu.

Kohus otsustas, et valitsuskabineti ametniku e-kiri ei kujutanud endast jõustatavat õiguslikku toimingut, muutes nõude sisuliselt kehtetuks.

Pärast kohtuotsust  alustas Rumble viivitamatult ligipääsu taastamist.

Rumble'i asutaja ja tegevjuht Chris Pavlovski ütles avalduses:
"Vabadus võidutseb taas ning meil on ääretult hea meel, et Prantsuse rahval on taas ligipääs Rumble'i avalikule platvormile, kus ideede vaba vahetus toimub ööpäevaringselt."

"Prantsusmaal on rikkalik ajalugu individuaalsete vabaduste eest võitlemisel, mis haakub suurepäraselt Rumble'i põhimõtetega – oleme vabadust esikohale seadev platvorm kõiges, mida teeme. Ootame põnevusega võimalust Prantsusmaal uut lehekülge pöörata ja alustada uut peatükki," seisis avalduses

Rumble asutati 2013. aastal ning see on positsioneerinud end sõnavabadust toetava alternatiivina Youtube'ile. Platvorm rõhutab minimaalset sisumodereerimist, väites, et eemaldab vaid sisu, mis rikub seadust, mitte ei rakenda rangemaid kogukonnareegleid nagu tema konkurendid.

See lähenemine on tõmmanud ligi kasutajaid ja sisuloojaid, kes tunnevad end Youtube'i reeglite tõttu piiratud – eriti neid, kellel on konservatiivsed või vastuolulised vaated.

Platvormi on võtnud sihikule mitmed valitsused ja arvukad progressiivsed organisatsioonid, kes süüdistavad seda valeinfo ja vihakõne levitamises.

Platvorm on Brasiilias blokeeritud, kuna see keeldus eemaldamast kasutajakontot, mis kuulus opositsiooniliider Jair Bolsonarot toetavale Allan dos Santosile.

Keelu määras Brasiilia ülemkohtu kohtunik Alexandre de Moraes veebruaris.

Pavlovski väitis, et tegu oli ebaseadusliku ja salajase korraldusega, millel tema arvates puudub volitus USA-s asuva platvormi suhtes.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Brussels Signal

