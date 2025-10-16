X!

Iisrael lubab Türgi päästetöötajad Gazasse

Välismaa
Gazasse saabuv humanitaarabi
Gazasse saabuv humanitaarabi Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Omar Ashtawy
Välismaa

Türgi saadab Gazasse katastroofiabi spetsialistid, kes aitavad piirkonnas päästeoperatsioone läbi viia. Türgi päästetöötajad aitavad otsida ka veel leidmata pantvangide surnukehi.

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Türgi samm sai ka Iisraeli heakskiidu. Türgi päästetöötajate lähetamine toimub ajal, mil Iisraeli ametnikud on süüdistanud Hamasi Donald Trumpi vahendatud relvarahu esimese etapi rikkumises. 

"Türgi katastroofide ja hädaolukordade amet saadab Gazasse surnukehade otsimiseks appi üle 80 spetsialisti," ütles Türgi ametnik. Kohaliku meedia teatel toetab Türgi meeskond ka ajutiste varjupaikade rajamist. 

Meeskond reisib Egiptusesse ja seejärel Gazasse. Türgi meeskond kuulub rahvusvahelisse töörühma, kuhu kuuluvad veel ka USA, Iisrael, Egiptus, Katar ja Punase Risti Komitee. 

Hamas on viimaste päevade jooksul Iisraelile üle andnud kokku üheksa pantvangi surnukehad. Viimane üleandmine toimus kolmapäeva õhtul. Hamas peaks tagastama veel 19 pantvangi surnukehad. 

Hamas pidi tagastama kõik veel tema valduses olevad elusad ja hukkunud pantvangid kolme ööpäeva jooksul alates kokkuleppe jõustumisest. Relvarahu jõustus möödunud reedel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:06

Merz kutsub üles looma ühist Euroopa börsi

19:43

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

19:41

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak seitsmes Uuendatud

19:39

Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda Uuendatud

19:26

Iisrael lubab Türgi päästetöötajad Gazasse

19:14

Tallinnasse tunnelite rajamine tekitab ekspertides erimeelsusi

19:09

Vutikoondise MM-valikmänge külastas keskmiselt üle 8500 pealtvaataja

18:58

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

18:51

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

18:50

Mereõiguse ekspert: Soome kohtu kaalutlused ja lõppjäreldus Eagle S-i suhtes on ekslikud

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:39

Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda Uuendatud

13:29

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

08:34

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

04:55

Ehituskaupade poode lisandub vaatamata niigi tihedale konkurentsile veelgi

15.10

Sõja 1330. päev: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

06:45

Vene politsei vahistas Peterburis rahva ees võimuvastase laulu esitaja

13:46

Amazon avas Eestis oma kontori

10:27

Süüria president lubas Putinile Vene baasid alles jätta

12:53

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

12:57

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:43

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

19:41

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak seitsmes Uuendatud

19:09

Vutikoondise MM-valikmänge külastas keskmiselt üle 8500 pealtvaataja

18:41

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

loe: kultuur

18:58

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

18:51

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

17:20

Otseülekanne homme: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

15:24

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

loe: eeter

15:56

Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

14:31

ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

18:40

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

18:00

Eksperdid: Tallinna liikluse maa alla viimine ummikute probleemi ei lahenda

17:55

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

15:30

MTA: Eesti-Vene piiripunktide sulgemine muudaks kaupade liikumisteid

15:20

Raadiouudised (16.10.2025 15:00:00)

12:35

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

12:20

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

09:50

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

09:50

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo