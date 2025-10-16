Iisrael lubab Türgi päästetöötajad Gazasse

Türgi saadab Gazasse katastroofiabi spetsialistid, kes aitavad piirkonnas päästeoperatsioone läbi viia. Türgi päästetöötajad aitavad otsida ka veel leidmata pantvangide surnukehi.

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Türgi samm sai ka Iisraeli heakskiidu. Türgi päästetöötajate lähetamine toimub ajal, mil Iisraeli ametnikud on süüdistanud Hamasi Donald Trumpi vahendatud relvarahu esimese etapi rikkumises.

"Türgi katastroofide ja hädaolukordade amet saadab Gazasse surnukehade otsimiseks appi üle 80 spetsialisti," ütles Türgi ametnik. Kohaliku meedia teatel toetab Türgi meeskond ka ajutiste varjupaikade rajamist.

Meeskond reisib Egiptusesse ja seejärel Gazasse. Türgi meeskond kuulub rahvusvahelisse töörühma, kuhu kuuluvad veel ka USA, Iisrael, Egiptus, Katar ja Punase Risti Komitee.

Hamas on viimaste päevade jooksul Iisraelile üle andnud kokku üheksa pantvangi surnukehad. Viimane üleandmine toimus kolmapäeva õhtul. Hamas peaks tagastama veel 19 pantvangi surnukehad.

Hamas pidi tagastama kõik veel tema valduses olevad elusad ja hukkunud pantvangid kolme ööpäeva jooksul alates kokkuleppe jõustumisest. Relvarahu jõustus möödunud reedel.