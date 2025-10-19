X!

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

Eesti
Elektriarve.
Elektriarve. Autor/allikas: kuvatõmmis
Eesti

Järgmisest aastast ilmub Eesti elektritarbijate arvele kaks uut rida, mis toovad igakuiselt umbes neli eurot lisakulu.

Uuel aastal lisanduvad elektriarvele tasakaalustamisvõimsuse tasu ning varustuskindluse tasu.

Neist esimene, tasakaalustamisvõimsuse tasu tuleneb sellest, et Eesti eraldus tänavu veebruaris Venemaa elektrisüsteemist ning nüüd peab süsteemihaldur Elering ise süsteemi sagedust hoidma.

"Selle tasu kaudu hakkavad tarbijad ja tootjad rahastama sagedusreservide ostmist. Need on kiired reservid, mida kasutatakse igapäevaselt elektrisüsteemi tasakaalu hoidmiseks," selgitas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ERR-ile.

Elektritootjad peaksid tasakaalustamisvõimsuse kuludest Eleringi ettepaneku kohaselt katma 40 protsenti, tarbijad aga 60 protsenti. See tähendab, et tarbija tariif on 5,82 eurot megavatt-tunni kohta ehk 0,00582 eurot kilovatt-tunni kohta. Kui keskmise tarbija kuine kogus on 250 kilovatt-tundi, siis hakkab ta maksma koos käibemaksuga umbes 1,8 eurot.

Tootja tariif on Eleringi ettepaneku järgi 3,88 eurot megavatt-tunni kohta.

Sellele metoodikale ja tariifile peab oma kinnituse andma ka konkurentsiamet, mille energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson ütles ERR-ile, et amet alles analüüsib Eleringi 19. septembril esitatud muudetud metoodikat, mistõttu ei ole veel ka teada, millal otsuseni jõutakse.

Teine uus rida, varustuskindluse tasu hakkab olema võrguteenuse arvel. Selle arvelt kavatseb Elering katta saartalitlusteenuse kulud. Hange selle teenuse ostmiseks praegu veel käib ja hind selgub siis, kui pakkumised on laekunud ja võitja selge.

Saartalitlusteenust on vaja selleks, et oleks olemas juhitavad elektrijaamad perioodiks, kui taastuvenergiat ei ole, kuid tarbimine on suur – näiteks talvised pakaseperioodid – ning Eesti on mingil põhjusel naaberriikidest ära lõigatud ehk pole võimalust elektrit importida.

Eleringi hinnangul võiksid saartalitusteenuse kulud olla suurusjärgus 60 miljonit eurot aastas ja sel juhul oleks tariif umbes 0,0075 eurot kilovatt-tunni kohta. Seega oleks 250 kilovatt-tunnise kuise tarbimisega lõppkliendil kulu umbes 2,3 eurot koos käibemaksuga.

"Kui kõik läheb plaanipäraselt, ilmuvad kirjeldatud read lõpptarbija arvele jaanuarist 2026 ja tarbijad näevad neid kulusid esmakordselt veebruaris, kui saabuvad elektri- ja võrguteenuse arved jaanuaris tarbitud elektri eest," ütles Köster.

Ta rõhutas, et Elering ise ei teeni nende tasude pealt ei käivet ega kasumit.

"Oleme finantsneutraalsed. Kogume tasudega nii palju raha kui kulub reservide ostuks," lisas Eleringi kommunikatsioonijuht.

Elektriarvele, mille ainsaks kirjeks oli varem "elekter", hakkas uusi ridu lisanduma 2000-ndatel aastatel, kui sellele tuli juurde võrguteenus. Tegelikkuses ei olnud teenus siiski uus, vaid varem oli selle hind lihtsalt peidetud elektri koguhinna sisse.

Edasistel aastatel täienes arve veelgi, kui kehtima hakkasid elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu ning peatselt muutub pilt arvel veelgi kirjumaks. Elering on öelnud, et kirjeterohkus arvel annab tarbijale parema ülevaate, millistest komponentidest teenus koosneb.

Elektrit 250 kilovatt-tundi kuus kasutaval keskmisel tarbijal jagunevad arvel kajastuvad kulud selliselt. Elektri hinnaks on joonisel võetud 80 eurot megavatt-tunni kohta ehk 2025. aasta senine keskmine. Autor/allikas: Elering

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:39

USA väitel plaanib Hamas rünnakut Gaza tsiviilisikute vastu

06:47

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

06:09

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama Uuendatud

18.10

Tõnu Endrekson saab suure tõenäosusega sõudekoondise peatreeneriks

18.10

Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev Uuendatud

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.10

Vasknarva anomaalia: Vene kalalaevad peavad Peipsile pääsemiseks Eestilt luba küsima

18.10

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

18.10

ÜI: Parempoolsed pääsevad Tallinnas volikokku, Keskerakond saab 36 mandaati Uuendatud

18.10

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

17.10

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma

18.10

Viro mõrtsukabande tappis Vabadussõja päevil mõne kuuga 12 inimest

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

18.10

Stewart Johnson: üks nali kartulikoorejuustest ja te tahate mind tühistada

18.10

Tänavuste valimiste e- ja eelhääletusel osales pea neli protsenti rohkem valijaid Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

loe: kultuur

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

18.10

Mari Roosvalt: kunstnik võib eeskuju võtta, aga tal peab olema oma joon

18.10

Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

18.10

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäitus "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

loe: eeter

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

18.10

Stewart Johnson: üks nali kartulikoorejuustest ja te tahate mind tühistada

18.10

Kontserdisõber Reimo Raja: Lady Gaga kontsert on meeletult pompoosne spektaakel

17.10

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

Raadiouudised

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

17.10

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo