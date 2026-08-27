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Viimasele taastuvelektri vähempakkumisele laekus üheksa pakkumust

Majandus
Tuulik.
Tuulik. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eleringi poolt läbi viidud kuuendale ja viimasele taastuvelektri vähempakkumisele laekus üheksa pakkumust pea ühe teravatt-tunni ulatuses.

Uut taastuvelektrit soovitakse kuuenda riigi korraldatud vähempakkumisega turule tuua 990 gigavatt-tunni ulatuses, mis kataks ligikaudu 11–12 protsenti Eesti praegusest aastasest elektritarbimisest, selgus kliimaministeeriumi korraldatud ja Eleringi läbi viidud vähempakkumise esialgsetest tulemustest.

Vähempakkumisele esitati kokku üheksa pakkumust seitsmelt ettevõttelt. Pakkumuste hinnad jäid vahemikku 24,18–43,38 eurot megavatt-tunni kohta. Lõplik edukate pakkumuste arv selgub pärast pakkumuste nõuetele vastavuse kontrolli.

Vähempakkumise võitjatele määratakse toetus nende pakutud tootmismahu ulatuses. Toetust makstakse kuni 12 aastat maksimaalselt kuni 20 eurot toodetud megavatt-tunni kohta. Toetust ei maksta, kui elektri börsihind kauplemisperioodil, 15 minuti jooksul, on kõrgem kui 45 eurot megavatt-tunni eest.

Elering kontrollib kõigi esitatud projektide vastavust vähempakkumise tingimustele. Pärast nõuetele vastavuse kontrolli teeb Elering kindlaks edukad pakkumused ning esitab hiljemalt selle aasta 3. novembriks nõuetele vastavate pakkujate nimekirja kliimaministeeriumile.

Vähempakkumise lõplikud tulemused kinnitab valitsus eeldatavalt 2026. aasta lõpus.

Edukad pakkujad peavad alustama elektritootmist hiljemalt 31. detsembril 2030.

"Elektrituru andmed näitasid, et 2026. aasta esimese poolaasta kestel toodeti Eestis taastuvatest allikatest 71,7 protsenti elektrienergiat ja taastuvelekter kattis 42,1 protsenti Eesti elektritarbimisest. Tuulenergia osakaal tootmisest oli aga vaid 23,6 protsenti. Käesolev taastuvelektri vähempakkumine, mis on suunatud tuuleenergia turuletoomiseks, aitab suurendada taastuvenergia tootmist ja alandada elektrihinda sügis- ja talveperioodil, mil tuuleenergiat on keskmisest enam," ütles Eleringi taastuvenergia üksuse Elextra juht River Tomera.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt märkis, et Taltechi analüüsi järgi sobiks Eestisse kõige paremini veel 100–110 tuulegeneraatorit.

Kuues taastuvelektri vähempakkumine on järjekorras viimane ning Eestis ajaloo suurim. Järgmised maismaatuulepargid rajatakse plaani järgi juba turupõhiselt, ilma riiklike otsetoetusteta, lisas Sutt.

Taastuvenergia pakkumuste protokoll. Autor/allikas: Elering

Toimetaja: Marko Tooming

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