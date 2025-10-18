X!

Laupäev on kohalike valimiste e- ja eelhääletamise viimane päev

E-hääletamine KOV valimistel. Oktoober 2025.
E-hääletamine KOV valimistel. Oktoober 2025. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
E-hääletamine ja eelvalimine valimisjaoskondades lõppevad laupäeva õhtul kell 20. Pühapäeval toimub hääletamine ainult valimisjaoskondades, kella üheksast hommikul kuni õhtul kella 20-ni.

E-hääletamine algas esmaspäeva hommikul kell üheksa ja lõpeb laupäeva õhtul kell 20 koos eelhääletamisega jaoskondades.

Laupäeva hommikul kell 9.30 oli valimisõigusega inimestest andnud oma hääle 32,7 protsenti ehk 328 475.

Neist 120 312 andsid oma hääle pabersedeliga ning 208 163 veebi teel.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Oma isikut saab tuvastada ID-kaardiga, Smart-ID või mobiil-ID-ga.

Kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise privaatsus tagatud või teda survestati, on tal võimalus oma valikut kas uuesti elektrooniliselt või jaoskonnas pabersedeliga hääletades muuta.

Hääletamisõigus on kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastel valijatel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas. Lisaks Eesti kodanikele on hääletamisõigus Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elavatel kodakondsuseta isikutel.

Kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud laupäeval kella 12-st kuni kella 20-ni õhtul. Valimisjaoskondade asukohta näeb siit.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus, helistades omavalitsuse määratud telefoninumbril laupäeval kella 12-st kuni 20-ni ning pühapäeval kell 9-st kuni 14-ni.

Valimispäeval ehk pühapäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult valimisjaoskondades, mis on kõik avatud kella 9-st 20-ni.

Toimetaja: Barbara Oja

