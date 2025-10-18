Tänavuste valimiste e- ja eelhääletusel osales pea neli protsenti rohkem valijaid

Laupäeva õhtul kell 20.00 lõppes e- ja eelhääletamine, kus oma hääle andis ligi neli protsenti rohkem inimesi kui 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel.

Laupäeval kell 20.15 oli valimisõigusega inimestest andnud oma hääle 43,3 protsenti ehk 434 621 inimest.

Neist 162 415 andsid oma hääle pabersedeliga ning 272 206 veebi teel.

Eelmistel valimistel ehk aastal 2021 oli laupäeva õhtuks valimas käinud 39,6 protsenti inimesi.

E-häälega valis 2021. aastal 273 620 inimest, mida on rohkem kui tänavu. See-eest hääletas selle aasta eelvalimistel pabersedeliga rohkem inimesi. Toona hääletas eelvalimiste ajal sedeliga 149 823 valijat.

Kokku hääletas eelmistel valimistel 584 901 valijat 448 valimisjaoskonnas. Tänavu on valimisaktiivsus kõrgem, kuigi valimisjaoskondade arv on võrreldes eelmiste KOV valimistega vähenenud 356 jaoskonnale.

Kõige aktiivsemalt on valimas käidud Hiiu maakonnas, kus on hääle andnud 49,5 protsenti valijatest. Tallinna valijatest on oma hääle andnud 48,1 protsenti ja Tartu valijatest 45,5 protsenti.

Lõplik 2025 e-häälte arv selgub pühapäeva õhtul, kui on eemaldatud korduvhääled ja jaoskonnas üle hääletanute e-hääled.

Valimispäeval ehk pühapäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult valimisjaoskondades, mis on kõik avatud kella 9-st 20-ni. Oma e-häält on võimalik muuta veel ka pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades.