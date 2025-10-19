X!

Pühapäev on kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimispäev

Pühapäeval valitakse linnadele ja valdade uued volikogud. Kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud kella üheksast hommikul kuni kella 20-ni õhtul, e-hääletada pühapäeval enam ei saa.

Hääletamisõigus on kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastel valijatel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas.

Lisaks Eesti kodanikele on hääletamisõigus Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elavatel kodakondsuseta isikutel.

E-hääletamine lõppes laupäeval õhtul kell 20, kuid e-hääletaja saab vajadusel veel ka pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.

Jaoskonnas hääletamiseks on vaja kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, eesti.ee rakendusega jaoskonnas enda isikut tõendada ei saa.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus, helistades omavalitsuse määratud telefoninumbril kella üheksast kuni 14-ni.

Valimisjaoskondade asukoha ja ligipääsetavuse kohta saab teavet aadressilt www.valimised.ee.

Hääletamine lõppeb kell 20, pärast mida algab nii paberhäälte kui ka e-häälte lugemine. E-häälte lugemise viib läbi riigi valimisteenistus ning seda on võimalik jälgida otseülekandena valimiste veebilehe kaudu. Ülekanne algab kell 19 ettevalmistavate tegevustega.

Jaoskonnas antud hääled loevad valla ja linna valimiskomisjonid. Hääletamistulemused avaldatakse valimiste veebilehel.

Esmaspäeval, 20. oktoobril toimub häälte teistkordne lugemine.

Toimetaja: Barbara Oja

