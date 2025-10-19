Noblessneri taliujujad avasid hooaja

Talisuplushooaeg sai pühapäeval Noblessneris ametliku alguse. Veetemperatuur oli küll 10 kraadi, aga inimesi harjutatakse juba varakult ka madalamate temperatuuridega.

"Ma arvan, see on hea temperatuur alustamiseks, aga kogenud supleja jaoks juba hooaja lõpu poole on see natuke lahja," ütles Lennusulpsu juht Märt Lepik.

Lepik pakkus, et taliujujaid võib Eestis praeguseks kokku olla kümnetes tuhandetes. On neid, kes naudivad sauna ja sooja garderoobi mõnes taliujumisklubis, teised lõhuvad jääaugu kodujärve. Saksamaalt pärit Philipp on aga aastaid ERR-i tegemisi jälginud. Et telekasse pääseb kargesse vette hüppamisega, ei osanud ta oodata.

"Täna ei ole mu esimene kord. Ma olin 2023. aastal siinsamas päris tihti, kuna mul on üks eestlasest sõber, kes ütles mulle, et kui ma tahan olla tõeline eestlane, siis ma pean taliujuma minema;" lausus Philipp.

Kauaaegne külmavee entusiast Karl ajab ka ise pühapäeviti taliujumisgruppi kokku. Tervislikuks peetakse karastamist kaks kuni kolm korda nädalas. Valimisperioodil on ujumisest kohe eriti kasu.