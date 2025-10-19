Isamaa seljatas Haapsalus Suklese valimisliidu

Isamaa nimekirjas pääses Haapsalu volikokku ka tuntud vehkleja Nelli Differt (89 häält).

Keskerakonna ridades pääses Haapsalu volikogusse ka Janek Mäggi, kes sai 76 häält. Parima tulemuse tegi Keskerakonna poolt Julia Prokoptšuk 284 häälega.

Isikutest kodus enim hääli samuti Isamaa linnapeakandidaat Olavi Seisonen, kes sai 959 häält. Suklese saagiks jäi 639 häält.

Keskerakond, EKRE ja valimisliit Terve Haapsalu said kõik kaks mandaati.

Kohalike valimiste üks üllatustulemusi tuli Haapsalust, kus valimised võitis Isamaa, mis edestas pikalt linna valitsenud Urmas Suklest ja tema valimisliitu HARI.

