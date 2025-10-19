Paides võttis ülikindla võidu Isamaa

Isamaa kogus Paides 43,5 protsendi valijate toetuse. Erakonna 1832 häälest andsid suurima ja üsna võrdse panuse kolm meest – Mihhail Feštšin sai 298, Rünno Mülts 297 ja praegune linnapea Kaido Ivask 273 häält.

Enim hääli kogunud Mihhail Feštšin on AS Järvamaa Haigla kirurgia osakonna vanemarst – üldkirurg. Ta on Isamaa erakonna Paide piirkonna esimees ja linnavolikogu liige.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai Paides neli, valimisliit Südames Paide kolm, EKRE kolm, Reformierakond kaks ja Keskerakond ühe mandaadi.