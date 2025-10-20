X!

Eurosaadikutest oli parim Toom, nõrgim Madison

Jana Toom Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Sel korral kandideerisid kohalikel valimistel Tallinnas kõik seitse Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikut, kellest parima tulemuse tegi Jana Toom ja nõrgima Jaak Madison.

Jana Toom (Keskerakond) kandideeris talle uues valimisringkonnas Haaberstis ja sai 4232 häält.

Kaks eurosaadikut kandideeris Lasnamäel. Jüri Ratas (Isamaa) sai 1798 häält ja Marina Kaljurand (SDE) 1643 häält.

Riho Terras (Isamaa) kandideeris sel korral Mustamäel ja sai 1547 häält.

Urmas Paet (Reformierakond) oli väljas Nõmmel sa kogus 1487 häält

Sven Mikser (SDE) kandideeris Kristiines ja sai 1339 häält. 

Jaak Madison (Keskerakond) sai Kesklinnas 943 häält. Sealjuures oli Madison ainus eurosaadik, kes polnud oma erakonna nimekirja parim hääletooja valimisringkonnas. Keskerakondlastest tegi Kesklinnas parima tulemuse Andrei Kante 1424 häälega.

Absoluuthäälte juures tuleb arvestada ka seda, et Tallinna valimisringkonnad olid erineva valijate arvuga.

Toimetaja: Urmet Kook

