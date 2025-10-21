X!

Prantsusmaa ekspresident Sarkozy asus vanglakaristust kandma

Välismaa
Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sarah Meyssonnier
Välismaa

Pariisi kohus mõistis Nicolas Sarkozy septembris süüdi kuritegelikus vandenõus ja Prantsuse ekspresident asus teisipäeval kandma vanglakaristust.

Süüdistuste kohaselt sai Sarkozy oma 2007. aasta presidendikampaania jaoks ebaseaduslikult raha endiselt Liibüa diktaatorilt Muammar Gaddafilt. 

Kohus mõistis ta süüdi kuritegelikus vandenõus, kuid õigeks korruptsioonis ja ebaseadusliku kampaaniaannetuse vastuvõtmises. Kohus mõistis talle karistuseks viis aastat vangistust, kuid pole veel selge, kui suure osa sellest peab Sarkozy reaalselt ära kandma. 

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud nägid teisipäeval, kuidas 70-aastane Sarkozy lahkus oma kodust ja sisenes pärast lühikest sõitu politseinike saatel Prantsusmaa pealinnas asuvasse La Santé vanglasse.

"Tere tulemast, Sarkozy!" kuulsid AFP ajakirjanikud vange oma kongidest hüüdmas.

Tõenäoliselt paigutatakse Sarkozy üheksa ruutmeetri suurusesse kongi vangla üksikvangistuse tiivas, teatasid vanglaametnikud AFP-le.

Sarkozyst sai nüüd esimene Euroopa Liidu riigi endine riigipea, kes on vangi pandud. Temast sai ka esimene Prantsuse riigijuht pärast Philippe Pétaini, kes on vangistatud. Natsidega koostööd teinud marssal Pétain mõisteti vangi vahetult pärast Teise maailmasõja lõppu. 

Õiguslikest probleemidest hoolimata on Sarkozyl endiselt märkimisväärne mõju Prantsusmaa poliitikas ning ta kohtub teadaolevalt regulaarselt president Emmanuel Macroniga. Allikate teatel kohtus ta Macroniga viimati möödunud reedel Élysée palees.

Päevalehele Le Figaro antud intervjuus ütles Sarkozy, et võtab vanglasse kaasa Jeesuse eluloo ja Alexandre Dumas' "Krahv Monte Cristo". Kuulsas teoses mõistetakse süütu mees vangi, ta põgeneb ning maksab hiljem oma vaenlastele kätte.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/Reuters

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:05

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

14:02

Moskva kahandas ootusi Vene ja USA välisministri kiireks kohtumiseks

14:01

Harri Tiido: Soome valitsuse tulevikuraportist

13:59

Saarts: uus Tallinna nelikliit oleks palju pingeterohkem kui eelmine Uuendatud

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

13:37

Slovakkia kohus mõistis peaministri tulistajale 21-aastase vangistuse

13:10

"Kirjandusministri juures" hooaja avasaates on külas Paul-Eerik Rummo

13:06

Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

13:06

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

13:04

PÖFF-il toimub Eeva Mägi uue mängufilmi "Mo Papa" maailmaesilinastus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.10

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

20.10

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

20.10

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

13:06

Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

20.10

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:44

Reinsalu jäi Keskerakonna kutse suhtes äraootavale seisukohale

20.10

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

20.10

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

20.10

Tanklaketid vähendavad lojaalsusprogrammides kütusehinna soodustust

20.10

Kallas: tegime oodatust parema tulemuse Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:05

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

13:00

Mõõnav Nottingham palkas pragmaatilise stiili poolest tuntud Dyche'i

12:34

GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

loe: kultuur

13:10

"Kirjandusministri juures" hooaja avasaates on külas Paul-Eerik Rummo

13:04

PÖFF-il toimub Eeva Mägi uue mängufilmi "Mo Papa" maailmaesilinastus

12:50

Lauri Lest toob lavale kontsertetenduse "Esemete Orkester"

11:29

Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab turneed USA-s ja Hiinas

loe: eeter

12:27

Raag: kui neljandale korrusele kõndimine ajab hingeldama, hakkab kelluke helisema

11:24

Arst: meeste reieluukaela murd on kaks korda surmavam kui naistel

10:59

Pennie: olen saatusele tänulik, et esimesel korral lavakasse sisse ei saanud

20.10

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

Raadiouudised

12:55

Raadiouudised (21.10.2025 12:00:00)

10:35

Valimisliit Plaan B plaanib riigikogu valimistele minna erakonnana

10:30

TTJA loob poliitreklaami kontrolliks ekspertkomisjoni

09:50

Raadiouudised (21.10.2025 09:00:00)

20.10

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

20.10

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

20.10

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

20.10

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

20.10

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

20.10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo