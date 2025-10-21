Prantsusmaa ekspresident Sarkozy asus vanglakaristust kandma

Süüdistuste kohaselt sai Sarkozy oma 2007. aasta presidendikampaania jaoks ebaseaduslikult raha endiselt Liibüa diktaatorilt Muammar Gaddafilt.

Kohus mõistis ta süüdi kuritegelikus vandenõus, kuid õigeks korruptsioonis ja ebaseadusliku kampaaniaannetuse vastuvõtmises. Kohus mõistis talle karistuseks viis aastat vangistust, kuid pole veel selge, kui suure osa sellest peab Sarkozy reaalselt ära kandma.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud nägid teisipäeval, kuidas 70-aastane Sarkozy lahkus oma kodust ja sisenes pärast lühikest sõitu politseinike saatel Prantsusmaa pealinnas asuvasse La Santé vanglasse.

"Tere tulemast, Sarkozy!" kuulsid AFP ajakirjanikud vange oma kongidest hüüdmas.

Tõenäoliselt paigutatakse Sarkozy üheksa ruutmeetri suurusesse kongi vangla üksikvangistuse tiivas, teatasid vanglaametnikud AFP-le.

Sarkozyst sai nüüd esimene Euroopa Liidu riigi endine riigipea, kes on vangi pandud. Temast sai ka esimene Prantsuse riigijuht pärast Philippe Pétaini, kes on vangistatud. Natsidega koostööd teinud marssal Pétain mõisteti vangi vahetult pärast Teise maailmasõja lõppu.

Õiguslikest probleemidest hoolimata on Sarkozyl endiselt märkimisväärne mõju Prantsusmaa poliitikas ning ta kohtub teadaolevalt regulaarselt president Emmanuel Macroniga. Allikate teatel kohtus ta Macroniga viimati möödunud reedel Élysée palees.

Päevalehele Le Figaro antud intervjuus ütles Sarkozy, et võtab vanglasse kaasa Jeesuse eluloo ja Alexandre Dumas' "Krahv Monte Cristo". Kuulsas teoses mõistetakse süütu mees vangi, ta põgeneb ning maksab hiljem oma vaenlastele kätte.