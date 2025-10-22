2026. aasta võidupüha paraad toimub Raplas

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. aastast. Sellega tähistatakse Eesti vägede võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919. aastal.

Traditsiooniliselt on võidupüha paraad kaitseliidu korraldada ning paraadilt saadetakse võidutuli kõikidesse Eesti maakondadesse.

Viimati toimus võidupüha paraad Raplas 2007. aastal, mistõttu leidis president, et on igati sobiv aeg võidupüha kese taas Raplamaale tuua.

Ettepanek korraldada paraad Raplas tuli kaitseliidult ning president Alar Karis pidas seda heaks mõtteks.

Presidendi kantselei edastas kaitseväele ja kaitseliidule riigipea otsuse, et järgmise aasta võidupüha paraad toimub Raplas.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: