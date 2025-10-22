X!

2026. aasta võidupüha paraad toimub Raplas

Eesti
Võidupüha paraad ja maakaitsepäev Pärnus.
Võidupüha paraad ja maakaitsepäev Pärnus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Presidendi kantselei edastas kaitseväele ja kaitseliidule riigipea otsuse, et järgmise aasta võidupüha paraad toimub Raplas.

Ettepanek korraldada paraad Raplas tuli kaitseliidult ning president Alar Karis pidas seda heaks mõtteks.

Viimati toimus võidupüha paraad Raplas 2007. aastal, mistõttu leidis president, et on igati sobiv aeg võidupüha kese taas Raplamaale tuua.

Traditsiooniliselt on võidupüha paraad kaitseliidu korraldada ning paraadilt saadetakse võidutuli kõikidesse Eesti maakondadesse.

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. aastast. Sellega tähistatakse Eesti vägede võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919. aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

16:42

Serbia parlamendihoone ees toimus tulistamine

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

16:12

2026. aasta võidupüha paraad toimub Raplas

16:05

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

16:05

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

16:05

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jevgeni Ossinovski

16:02

Debatt: mida peavad Eesti Panga juhikandidaadid üksteise nõrkuseks?

15:50

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

15:45

Leedu president tagandas kaitseministri Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

16:05

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

21.10

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi Uuendatud

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

12:53

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

21.10

Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

21.10

Sõja 1336. päev: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

21.10

Ossinovski: Tallinna linnapea tuleb kas Keskerakonnast või SDE-st

10:41

Lukas: linnapeakohata oleks Reformierakond teinud liidu teistega

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

15:50

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

15:10

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

loe: kultuur

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

13:49

Galerii: Mari Prekupi isikunäituse keskmes on pühapuude pärimus

13:07

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

loe: eeter

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

11:37

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

11:24

Andra Teede: Tinderi kassi-hiire mängust midagi põnevamat ei ole

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

Raadiouudised

15:35

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

15:30

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

13:05

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

12:55

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

12:35

Neljapäeval sajab ajuti vihma

12:25

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

10:05

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

10:05

Viljandi võimukõnelustel on kõik veel lahtine

09:55

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (22.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo