Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös

19. oktoobril sai politsei teate, et Raasikul on kadunud 42-aastane mees, misjärel alustas politsei mehe otsinguid. Paar päeva hiljem jõudis politseini info, et kõnealune kadunud mees võib olla tapetud, misjärel alustati lisaks mehe otsingutele ka võimalike tapjate väljaselgitamist.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul tuvastati kolmapäeva õhtul tapmises kahtlustatavad noorukid ja peeti kinni. Poisid on 14-, 15- ja 17-aastased.

"Kahtlustatavate leidmiseks kogusid uurijad infot, vaatasid läbi piirkonna kaamerasalvestisi ja suhtlesid võimalike tunnistajatega, mille järel jõuti kolme kahtlustavani. Kõik kolm noort on varasemalt karistamata. Eile õhtul leiti mehe surnukeha tema kadumiskoha lähedalt Jõelähtme vallast," sõnas Vares.

Praeguseks kogutud tõendite seas on ka video- ja pildimaterjal kuriteost. "Toime pandud kuritegu torkab silma oma erakordse jõhkrusega. Mis täpselt juhtus, kas noored teadsid kannatanut ning mis oli nii raske kuriteo motiiv, selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluses," ütles Vares.

Põhja ringkonna vanemprokurör Arika Lepp ütles, et prokuratuur taotleb kohtult kahtlustatavate vahistamist esialgu kuni kaheks kuuks.

Kriminaalmenetlus alustati tapmise paragrahvi alusel. Menetlust viib läbi Põhja prefektuur ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.