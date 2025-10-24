Kaljulaidi sõnul tuleb Isamaa venitamise korral edasi minna Keskerakonnaga

"Kui Isamaa venitab, tuleb edasi minna ilma Isamaata. Minu soovitus on tagastada Isamaale nende "ankeet" sellele vastamata. Kui Isamaa keeldub kõnelustest, siis tuleb uuel nädalal maha võtta välistamised ja punased jooned, et saaks moodustada volikogus enamuse ilma Isamaata," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Isamaa saatis eile Tallinna volikogus esindatud erakondadele ankeedi. See pole tõsine lähenemine Eesti suurima omavalitsuse juhtimisele. Minu soovitus kõigile volikogu erakondadele on lihtne. Tänage viisakalt Isamaad nende küsimuste eest, kuid lükake sirgjooneliselt tagasi ettepanek sel viisil konsultatsioone pidada," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Kui Isamaa soovib osaleda linna juhtimises, siis neil on see võimalus - neil on koguni kahe erakonna ettepanekud alustada kõnelusi. Kui Isamaa otsustab jätta teiste erakondade ettepanekutele vastamata, siis tuleb ka seda Isamaa valikut austada. Kui Isamaa ei soovi alustada pealinnas kõnelusi, siis pole teistel erakondadel teist valikut kui võtta maha kõik punased jooned ja välistamised, mis tehti enne valimisi - teisiti pole võimalik volikogus enamust moodustada," rääkis Kaljulaid.

"Linna ei saa jätta ilma linnapea ja linnavalitsuseta, keegi peab seda linna juhtima.

Mina ütleks Isamaale, et neil tuleb mõistliku aja jooksul vastata ja kui nad seda ei tee, siis liigutakse edasi ilma nendeta. Mis see mõistlik aeg on - maitse asi, aga mulle tundub küll, et kui Isamaa trikitamist jätkab, siis hiljemalt esmaspäeval tuleks alustada uusi konsultatsioone uute osapoolte vahel," lausus Kaljulaid.

Isamaa teatas neljapäeva õhtul, et ei otsustanud veel, kellega soovitakse koalitsioonikõnelusi alustada. Erakond pöördus kõigi linnavolikokku pääsenud erakondade poole kirjaga, milles toodud 15 põhiküsimusele soovib saada vastuseid.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja Parempoolsed teatasid reede hommikul, et ei kavatse vastata Isamaa saadetud 15 küsimusele Tallinna tuleviku kohta. Erakonnad kutsusid Isamaad hoopis otse koalitsoonikõnelustele.