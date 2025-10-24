X!

Ametnik: alaealiste kuritegevus tegelikult väheneb

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi selle aasta kaks rasket kuritegu, mis on toime pandud alaeliste poolt, on kindlasti väga murettekitavad ja õigustatult pälvivad rohket tähelepanu, tuleb rõhutada, et tegemist on üksikjuhtumitega, ütles justiitsministeeriumi arenduse ja kriminaalstatistika talituse juhataja Anna-Liisa Uisk.

"Kui vaatame viimaste aastate statistikat ja kõrvutame seda ka üldise kuritegevuse statistikaga, siis raskeid noorte poolt toime pandud kuritegusid on viimastel aastatel registreeritud ikkagi vähe. Sellel aastal näiteks kaks juhtumit. Samas kui mõni aasta tagasi, aastatel 2019-2020, oli viis-kuus juhtumit. Õnneks on need siiski ikkagi harvad vahejuhtumid," lausus Uisk.

Uisk nentis, et sotsiaalmeedial ja sealsetel mõjuisikutel on paratamatult suur roll tänapäeva noorte elus, ja sotsiaalmeedias toimub ka nende omavaheline suhtlus, kuid selle mõju on keeruline mõõta.

"Väga keeruline on spekuleerida, et kas 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, kui oleks sotsiaalmeedia olemas olnud, kas siis need juhtumid oleksid olnud sarnased. Ehk et meie sotsiaalne pilt on muutunud, meie ühiskond on muutunud, tehnoloogia on tulnud meie eludesse ja ja kindlasti mõjutab meid rohkemal või vähemal määral," rääkis Uisk sotsiaalmeedia võimalikest mõjudest noorte kuritegevusele.

"Ja siin tegelikult ongi ka ikkagi väga oluline märgata ja jälgida, millega meie noored sotsiaalmeedias tegelevad, kellega nad suhtlevad, mida nad jagavad, mida nad vaatavad. See võib avaldada oma mõju ja igapäevane pidev sotsiaalmeedias toimetamine võib meid päris elust natukene eemale viia," lausus Uisk.

Uisu hinnangul ei tuleks noortekampasid karta. "Ma arvan, et me ei pea olema rohkem hirmul, sest tegelikult me elame üsna turvalises ühiskonnas. Noorte toime pandud õigusrikkumised on vähenenud ja näiteks, kui rääkida retsidiivsusest, siis kui praegu on meil kohtueelses menetluses lahendatud juhtumitest alla 30 protsendi neid, kus pannakse toime korduvrikkumisi, siis varasematel aastatel vanglast vabanenud alaealiste puhul oli see protsent üle 80. Nii et tegelikult pigem on tegemist ühekordsete juhtumitega," lausus Uisk.

Uisk märkis ka, et kui räägime noorte kuritegudest ja süütegudest, siis ennekõike on need väiksemad rikkumised: varavastased ja alkoholi-, tubakatoodete ja muu taolisega seotud süüteod.

Noorte kuritegevuse ennetusest rääkides märkis Uisk, et Eesti kasutab erinevaid sekkumisi.

"Näiteks rakendatakse teatud õigusrikkumiste puhul programmi nagu "Ringist välja", kus kaasatakse kogukonnapõhiselt spetsialistid: politsei, prokurör, kohaliku omavalitsuse spetsialistid. Koostatakse noorele tegevuskava, ja ta ise kaasatakse sinna aruteludesse, temaga vesteldakse. Kasutatakse ka muid sekkumisi, muid programme, et õpetada talle vajadusel sotsiaalseid oskuseid ja aidata ta nii-öelda õigele teele," rääkis ametnik.

Sekkumisi on Uisu sõnul tegelikult teisigi. "Ka nende noorte puhul, kes on toime pannud väga rasked rikkumised ja kes on sattunud vanglasse, ka seal asi ei piirdu ainult trellide taha panemisega, vaid esimesest päevast peale hakatakse kasutama eri programme ja meetodeid, nagu näiteks motiveeriv intervjueerimine. Siis on ka perekesksed teraapiaprogrammid. Nüüd juba mõnda aega on võimalik rakendada ka STEP-programmi, kus siis ligikaudu kuus kuud enne vabanemist noortele määratakse tugiisik, kes hakkab noorega tegelema selles suunas, et tema vabanemine vanglast oleks edukas ja kes toetab teda ka pärast vanglast vabanemist," rääkis Uisk.

Kolm poissi vanuses 14, 15 ja 17 peeti kolmapäeval kinni kahtlustatuna 42-aastase Raasiku mehe Rene jõhkras tapmises, mille noored olid jäädvustanud ka videole ja seda jaganud.

Raasikul toimunu on sarnane mullu suvel Pärnu külje all Tammistes aset leidnud mõrvaga, kus toona 15- ja 16-aastane noormees tapsid 59 aastase külamehe Hugo. Tänavu aprillis peksid Jõgeval 15- ja 16-aastane noor surnuks 49 aastase Marko. Jõgeva rünnakus osales ka 16-aastane noormees.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Arp Müller

Allikas: Vikerradio, Uudis+

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:17

Sinijärve raamatusoovitused: põnevik "Velled" on vägev raamat

16:05

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali

15:54

Keskerakond saadab Isamaale vastu oma küsimused

15:50

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

15:30

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

15:25

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

15:21

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

15:20

Raadiouudised (24.10.2025 15:00:00)

15:18

Ka Itaalia osaleb NATO maavägede tegevuses Soomes

15:11

Ametnik: alaealiste kuritegevus tegelikult väheneb

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

12:57

Suri ettevõtja Heldur Meerits

11:16

Saksa meedia: Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuretegevuseks

11:19

SDE, Reformierakond ja Parempoolsed ei kavatse Isamaa küsimustele vastata

23.10

Sõja 1338. päev: Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

23.10

WSJ: Vene majanduse jaoks tulevad uued sanktsioonid väga kehval ajal

23.10

Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses? Uuendatud

23.10

Isamaa ei otsustanud, kellega soovitakse Tallinnas koalitsioonikõnelusi alustada Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:05

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali

15:50

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

15:21

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

14:56

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

loe: kultuur

16:17

Sinijärve raamatusoovitused: põnevik "Velled" on vägev raamat

14:42

Draamateatris esietendub John Fowlesi "Maag"

14:31

Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

14:14

"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega

loe: eeter

12:35

Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

10:27

Elmo Nüganen toob Endla "Arkaadias" lavale kaks tütart korraga

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

Raadiouudised

12:45

Sillamäe keskerakondlaste juht: rahvale meeldib stabiilsus

12:30

Võru senine võimuliit viimistleb uut lepet

12:25

Laupäev tuleb vihmane

12:20

Raadiouudised (24.10.2025 12:00:00)

09:40

Kohtla-Järve on hädas haridusasutuste tugispetsialistide leidmisega

09:35

Euroopa Liit ei teinud otsust Venemaa külmutatud varade kasutamiseks

09:35

Keskkonnainspektorid saavad gaasirelva, teleskoopnuia ja käerauad

09:30

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (24.10.2025 09:00:00)

23.10

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo