Rheinmetall rajab ka Bulgaariasse suure laskemoonatehase

Kavandatav vabrik hakkab tootma püssirohtu ja 155 mm suurtükimürske. Rheinmetall saab tehases 51-protsendilise osaluse, ülejäänu kuulub Bulgaaria firmale VMZ. Bulgaaria rahastab oma osalust Euroopa julgeolekumeetmete programmi (SAFE) toel.

Lepingu allkirjastasid Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger ja VMZ direktor Ivan Getsov.

"Selle lepingu allkirjastamisega tähistame Bulgaaria riigi ja Saksa tehnoloogiakontserni strateegilise partnerluse algust, mis muudab Bulgaaria kaitsetööstuse tulevikku," ütles Bulgaaria peaminister Rosen Željaskov.

Papperger sõnas, et tehas rajatakse 14 kuu jooksul ja Bulgaaria aitab nii katta Euroopa ning NATO laskemoonavajadusi.

Rheinmetall teeb praegu suuri investeeringuid ning rajab ka Lätti ja Leetu laskemoonatehased.