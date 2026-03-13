X!

Poola president vetostas eelnõu EL-i kaitselaenu algatusega ühinemiseks

Välismaa
Poola president Karol Nawrocki (vasakul) ja peaminister Donald Tusk.
Poola president Karol Nawrocki (vasakul) ja peaminister Donald Tusk. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / newspix
Välismaa

Poola president Karol Nawrocki teatas neljapäeval, et ei allkirjasta seadust, mis lubaks riigil ühineda Euroopa Liidu laenuinstrumendiga SAFE, mille kaudu saaksid liikmesriigid laenu oma sõjaliste võimete arendamiseks.

Eelmise valitsuskoalitsiooni toetatud rahvuslasest presidendi ja peaminister Donald Tuski Euroopa-meelse valitsuse vaheline konflikt 150 miljardi euro suuruse Euroopa julgeolekualgatuse üle on viimane näide sügavatest lahkarvamustest, mis raskendavad poliitikakujundamist Poola kõrgeimal riigitasandil.

SAFE on Euroopa Komisjoni välja pakutud finantsinstrument, mille kaudu saaksid liikmesriigid EL-i kaudu kuni 150 miljardi euro ulatuses laene oma kaitsevõimekusse investeerimiseks. Poola oleks SAFE-i suurim kasusaaja, kuna Reutersi andmeil saaks Varssavi selle mehhanismi kaudu laenata kuni 43,7 miljardit eurot.  

"SAFE-mehhanism on tohutu välislaen, mis võetakse 45 aastaks välisvaluutas ja mille intressikulud võivad ulatuda kuni 180 miljardi zlotini (42,1 miljardi euroni toim.)," ütles Nawrocki televisioonis tehtud pöördumises. "Seega peavad poolakad laenu kahekordse väärtuse tagasi maksma, samal ajal kui lääne pangad ja finantsasutused saavad sellest kasu," lisas president.

Nawrocki märkis, et Brüssel võib tingimuslikkuse reeglite rakendamisega rahaliste vahendite väljamaksmise SAFE-i kaudu meelevaldselt peatada, piirates seeläbi Poola suveräänsust, ning seadis kahtluse alla selle põhiseaduspärasuse.

"Poola julgeolek ei saa sõltuda välismaistest otsustest," ütles ta.

Nawrockit toetav endine võimupartei, praegu opositsioonis tegutsev Seadus ja Õiglus (PiS) nimetas SAFE-i mehhanismi Saksamaa vandenõuks, et sekkuda Poola siseasjadesse, mis koormaks riiki võlgadega ja piiraks selle paindlikkust relvaostude osas.

Tuski valitsus ütleb, et SAFE-i pakutav odav rahastamine on Poola julgeoleku jaoks hädavajalik, arvestades seda, kuidas valitsus tegeleb Venemaa kasvava ohu tõrjumiseks valmistumisega.

"President on kaotanud võimaluse käituda patrioodina. Häbi!", kirjutas Tusk X-is, lisades, et valitsus esitab oma vastuse reede hommikul toimuval erakorralisel ministrite nõukogul.

Nawrocki ja keskpanga juht Adam Glapinski on pakkunud välja alternatiivi, mis hõlmaks Poola riigipanga kullavarude kasvava väärtusega tekkinud kasumi kasutamist sõjaliste kulutuste rahastamiseks.

Oma pöördumises kutsus Nawrocki valitsust üles tegema koostööd alternatiivse, riikliku ettepaneku osas.

Glapinski sõnul on valitsus aga nende ettepaneku vastu väljendanud "nullhuvi". Suure tõenäosusega Poola parlament, kus Tuski koalitsioonil on enamus, Nawrocki esitatud seaduseelnõu heaks ei kiida.

Valitsus on varem öelnud, et valmistab ette varuplaani, mis võimaldaks Poolal endiselt SAFE-i fondidele ligi pääseda, kuid täpsemaid üksikasju pole avaldatud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

