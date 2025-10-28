X!

SDE-ga kohtunud Isamaa jäi kõnelustega rahule

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa pidas täna konsultatsioone sotsiaaldemokraatidega. Isamaa pole otsustanud, kas hakata pidama koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnaga või sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega.

Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, SDE) ütles pärast Isamaaga kohtumist, et võimaliku nelikliidu koalitsiooni osas selgust ei ole, sest Isamaa pole otsust langetanud.

"Arutasime nii seda, mida me ühiselt oleme saavutanud pooleteise aasta jooksul eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis, linnasüsteemi efektiivistamist, erinevaid struktuurireforme kui ka seda, mida järgmise nelja aasta jooksul teha ja mõlemas küsimuses on meie arusaam, et mõlemaga tuleb jätkata," lausus SDE linnapeakandidaat Ossinovski.

"Me jäime rahule. Ma arutasime neid sõlmküsimusi, mis poolteist aastat tagasi said külmutatud korras ka lauale toodud aga mingisuguseid lahendusi neile ei järgnenud ja tõttöelda mõned küsimused jäid veel arutamatagi," lausus Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Ühe lahendamata jäänud küsimusena nimetab Solman Maarjamäe memoriaali saatust. Nüüd soovib Isamaa saada kokku Reformierakonna ja Parempoolsetega. Kohtumine Keskerakonnaga pidi algselt olema kolmapäeval, kuid lükkub edasi.

Mihhail Kõlvart kommenteeris konsultatsioone nelikliidu moodustamiseks lühidalt.

"See on demokraatlik protsess," lausus Kõlvart.

Teisipäeval sai Isamaa oma küsimustele vastused Keskerakonnalt ja Keskerakond Isamaalt. Solmani sõnul on Keskerakonnal ja Isamaal sarnaseid seisukohti, kuid näiteks keeleõppe küsimus vajaks arutamist.

"Keeleõppega pole kokku lepitud- me pole midagi kokku leppinud. Seal on väga suur maht keeleõppele paigutatud ja nüüd nagu vähem eestikeelsete laste abistamisse," sõnas Solman.

"Võib olla meie pakutud programm oli detailsem, aga seda saab kindlasti veel täiendada ja läbi arutada," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on nende seisukohad Isamaaga sarnased näiteks liikluse-, ühistranspordi arendamise osas. "Aga ka kommunaalvaldkonnas. No ja suuremas osas see ongi see, millest sõltub linna igapäevane elu," lisas Kõlvart.

Keskerakonna ja Isamaa kohtumise aega esialgu veel teada pole.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:41

ETV spordisaade, 28. oktoober

22:37

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

22:35

Kõlvart: läbirääkimisi Isamaaga pole veel toimunud

22:26

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:55

Tartu Siuru kultuurikeskuse hinnale lisandub viis miljonit eurot

21:45

ERR USA-s: suursoosik New Yorgi linnapeaks on noor demokraat Zohran Mamdani

21:31

Simunapäeval toimus traditsiooniline Lindora laat

21:29

Kolmapäeval tuleb sooja kuni 10 kraadi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

12:05

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

09:22

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

16:01

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

11:43

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

ilmateade

loe: sport

22:41

ETV spordisaade, 28. oktoober

22:26

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:24

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

loe: kultuur

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

18:50

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

18:45

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

18:45

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

18:35

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

18:35

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

15:35

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

15:30

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo