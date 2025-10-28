SDE-ga kohtunud Isamaa jäi kõnelustega rahule

Isamaa pidas täna konsultatsioone sotsiaaldemokraatidega. Isamaa pole otsustanud, kas hakata pidama koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnaga või sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega.

Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, SDE) ütles pärast Isamaaga kohtumist, et võimaliku nelikliidu koalitsiooni osas selgust ei ole, sest Isamaa pole otsust langetanud.

"Arutasime nii seda, mida me ühiselt oleme saavutanud pooleteise aasta jooksul eestikeelsele õppele ülemineku kontekstis, linnasüsteemi efektiivistamist, erinevaid struktuurireforme kui ka seda, mida järgmise nelja aasta jooksul teha ja mõlemas küsimuses on meie arusaam, et mõlemaga tuleb jätkata," lausus SDE linnapeakandidaat Ossinovski.

"Me jäime rahule. Ma arutasime neid sõlmküsimusi, mis poolteist aastat tagasi said külmutatud korras ka lauale toodud aga mingisuguseid lahendusi neile ei järgnenud ja tõttöelda mõned küsimused jäid veel arutamatagi," lausus Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Ühe lahendamata jäänud küsimusena nimetab Solman Maarjamäe memoriaali saatust. Nüüd soovib Isamaa saada kokku Reformierakonna ja Parempoolsetega. Kohtumine Keskerakonnaga pidi algselt olema kolmapäeval, kuid lükkub edasi.

Mihhail Kõlvart kommenteeris konsultatsioone nelikliidu moodustamiseks lühidalt.

"See on demokraatlik protsess," lausus Kõlvart.

Teisipäeval sai Isamaa oma küsimustele vastused Keskerakonnalt ja Keskerakond Isamaalt. Solmani sõnul on Keskerakonnal ja Isamaal sarnaseid seisukohti, kuid näiteks keeleõppe küsimus vajaks arutamist.

"Keeleõppega pole kokku lepitud- me pole midagi kokku leppinud. Seal on väga suur maht keeleõppele paigutatud ja nüüd nagu vähem eestikeelsete laste abistamisse," sõnas Solman.

"Võib olla meie pakutud programm oli detailsem, aga seda saab kindlasti veel täiendada ja läbi arutada," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on nende seisukohad Isamaaga sarnased näiteks liikluse-, ühistranspordi arendamise osas. "Aga ka kommunaalvaldkonnas. No ja suuremas osas see ongi see, millest sõltub linna igapäevane elu," lisas Kõlvart.

Keskerakonna ja Isamaa kohtumise aega esialgu veel teada pole.