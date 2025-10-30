Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur

Häirekeskus sai kell 6.34 teate liiklusõnnetusest Kastani ja Tamme tänava ristmikul, kus põrkasid kokku kaubik ja elektritõukerattur, teatas politsei.

Tõukeratturi elu ei olnud võimalik päästa ja ta hukkus sündmuskohal.

Politseinikud töötavad õnnetuspaigal. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.