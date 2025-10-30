Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur
Neljapäeva hommikul juhtus Tartus Kastani tänaval raske liiklusõnnetus, milles hukkus elektritõukerattaga sõitnud inimene.
Häirekeskus sai kell 6.34 teate liiklusõnnetusest Kastani ja Tamme tänava ristmikul, kus põrkasid kokku kaubik ja elektritõukerattur, teatas politsei.
Tõukeratturi elu ei olnud võimalik päästa ja ta hukkus sündmuskohal.
Politseinikud töötavad õnnetuspaigal. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi