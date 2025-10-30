X!

Sotsid ja Isamaa suurendaks presidendi valimiste valijameeste arvu

Eesti
Kadrioru loss.
Kadrioru loss. Autor/allikas: Presidendi kantselei
Eesti

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid esitasid presidendi valimise seaduse muutmise eelnõusse ettepanekud suurendada valijameeste arvu. Riigikogu 37 saadiku esitatud eelnõu on jõudmas teise lugemiseni.

Eelnõu praegune variant toob varasemaks presidendikandidaatide esitamise tähtaja enne esimest hääletusvooru. Tegemist pole niivõrd sisulise kui vormilise muudatusega.

Enne eelnõu teist lugemist esitasid Isamaa ja sotsiaaldemokraatide fraktsioon muudatusettepanekud, mis on tunduvalt sisulisemad ja puudutavad valimiste teist faasi ehk valimist valimiskogus.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et seadus vajab muutmist, sest tasakaal on paigast ära. "See tasakaal, mis oli esialgu, kui põhiseadus rahvahääletusel heaks kiideti, on täiesti paigast ära, sest siis oli selge soov,
et valimiskogus presidendivalimistel oleks kohalike omavalitsuste esindajatel oluliselt suurem osakaal kui riigikogus. Ja haldusreformiga seoses aastate jooksul on see proportsioon muutunud tänaseks nii, et enam-vähem pooled on riigikogu ja pooled on kohalike omavalitsuste esindajad, kui esialgne variant oli isegi peaaegu neli ühele. Nii et need muudatusettepanekud, mis on esitatud, tahavad taastada seda kohalike omavalitsuste esindajate suuremat rolli valimiskogus," rääkis Seeder.

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut ütles, et tuleks taastada haldusreformi eelne seis.

"Seega muudatusettepanek sisuliselt on väga lihtne – kõik hääleõiguslike elanike arvul põhinevad vahemikud jäävad samaks, me muudame ainult valijameeste arvu ehk suurendame seda, et ka kõige väiksematest valdadest ei ole mitte üks esindaja, vaid kaks ja kuna neid valitakse korraga, siis ilmselt üks on opositsiooni,
teine koalitsiooni esindaja," lausus Sikkut.

Kui sotside muudatusettepanek suurendaks valijameeste arvu 204 peale, siis Isamaa ettepanek läheb veel kaugemale ja nende variandis oleks valijameeste arv enam kui 250.

Ilma koalitsiooni häälteta seda eelnõu loomulikult vastu võtta pole võimalik. Seeder seda toetust väga ei looda ja Reformierakonna fraktsiooni juhi Õnne Pillaku kommentaarist on ka mingit optimismi raske välja lugeda.

"Me oleme ka enda fraktsioonis seda siin eelnevalt arutanud ja ka
koalitsioonipartneriga. Ja nii nagu näha selles esialgses eelnõus, mis valijameeste kogu suurust puudutab, seda muudatust ei olnud, sellepärast et meil ei olnud ka üksmeelt. Kui nüüd see ettepanek on tehtud, eks siis komisjonis ja enne ka oma fraktsioonis me vaatame uuesti sellele otsa ja arutame ja eks siis saame vaadata, kuhu see muudatusettepanek ja millise tulemuseni jõuab," ütles Pillak.

Riina Sikkut loodab siiski, et mingil hetkel suudetakse praktiliselt mõelda. "Kui riigikogus ei suudeta kolmes voorus presidenti ära valida ja eeldada, et siis
valimiskogust poole moodustavad needsamad riigikogu liikmed, jõuab kuidagi kindla peale parema tulemuseni, ei pruugi ju nii minna," sõnas Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide pakkumise järgi oleks edaspidi volikogu esindajate arv valimiskogus omavalitsuse kohta järgmine:  

Sotsiaaldemokraatide pakkumise järgi oleks edaspidi kuni 10 000 hääleõigusliku Eesti kodanikuga omavalitsuste volikogudes kaks esindajat, 10 001 kuni 50 000 kodanikuga omavalitsuste volikogudes kolm esindajat, 50 001 kuni 100 000 kodanikuga omavalitsuste volikogudes viis esindajat ja üle 100 000 kodanikuga omavalitsuste volikogudes viis esindajat iga 100 000 hääleõigusliku elaniku kohta.

Tallinn saaks nii praeguse 10 valijamehe asemel viis valijameest iga 100 000 hääleõigusliku kodaniku kohta. 

Isamaa pakkumise järgi oleks edaspidi kuni 10 000 hääleõigusliku Eesti kodanikuga omavalitsuste volikogudes kolm esindajat, 10 001 kuni 50 000 kodanikuga omavalitsuste volikogudes viis esindajat, 50 001 kuni 100 000 kodanikuga omavalitsuste volikogudes 10 esindajat ja üle 100 000 kodanikuga omavalitsuste volikogudes 25 esindajat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:17

Valitsus kiitis heaks hasartmängumaksu langetuse Uuendatud

16:15

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

15:47

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

15:45

Sotsid ja Isamaa suurendaks presidendi valimiste valijameeste arvu

15:42

Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata

15:39

Norman Salumäe: olen lahti saanud häirivast ebakindlusest

15:37

Valitsus kaalub osaluse vähendamist Eesti Postis ja Tallinna Sadamas

15:35

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

15:33

Energiamajanduse arengukava liigub riigikogusse

15:20

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:03

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

14:41

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

11:10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

10:26

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

29.10

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

06:55

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

29.10

Sõja 1344. päev: Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

ilmateade

loe: sport

16:15

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

15:47

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

15:08

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

14:29

Saku Sporting võib laupäeval meistriliiga hõbeda kindlustada

loe: kultuur

15:15

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

14:50

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

13:42

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

11:28

DJ Critikal avaldas albumi "Virmalise 5a"

loe: eeter

15:39

Norman Salumäe: olen lahti saanud häirivast ebakindlusest

14:19

Vennad Piusid uue kultuurisarja esitlusel: üllatusi jagub ka meile endile

14:08

"Terevisioonis" valmis magusalt maitsev kartulitort

13:01

Unearst: kroonilist unetust esineb igal kümnendal täiskasvanul

Raadiouudised

13:00

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

12:55

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

12:50

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

12:30

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

10:20

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

10:05

Hollandi parlamendivalimised tõid tasavägise tulemuse

09:50

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

09:45

Vihmasadu liigub saartelt üle maa kirdesse

09:20

Raadiouudised (30.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo