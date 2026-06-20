X!

Isamaa palub Karisel ERR-i seadus menetlusvigade tõttu välja kuulutamata jätta

Eesti
Riigikogu istung
Riigikogu istung Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder saatis pöördumise president Alar Karisele, et ta jätaks menetluslike vigade tõttu välja kuulutamata Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse.

Seeder teatas presidendile, et sadusemuudatuse algatasid parlamendis sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid, kuid vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond kultuurikomisjoni kaudu sinna muudatusettepanekutena nõukogu koosseisu suurendamise kolme riigikogu poolt määratava eksperdiga.

"Tegu on lihtlabase katsega tänase valitsuskoalitsiooni poolt haarata võim ERR-i nõukogus ja määrata seeläbi tuleval aastal, kui nad enam riigis võimul pole, ametisse ideoloogiliselt sobiv rahvusringhäälingu juhatus," ütles Seeder.

Kultuurikomisjonist läbi surutud muudatusettepanekutega rikkus koalitsioon tema hinnangul seadusloometava, sest kui teise lugemise eel muudetakse oluliselt eelnõu sisu ja tegelikku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel ei tehtud.

"Varasemalt on president sellise menetlusliku eksimuse peale, kui teise lugemise eel muudetakse eelnõud sisuliselt, aga lugemist ei katkestata, jätnud seaduse välja kuulutamata. Seetõttu pöördus Isamaa fraktsioon presidendi poole, et riigipea kuulutaks nüüdse seadusmuudatuse põhiseadusega vastuolus olevaks," lisas Seeder.

Seadusemuudatus võeti riigikogus vastu sel kolmapäeval Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide häältega.

Koalitsiooni hinnangul peaks ERR-i nõukogus olema poliitikute asemel ülekaal sõltumatutel ekspertidel ning sellega põhjendati ka vajadust ekspertide arvu nõukogus suurendada.

Opositsioon on kritiseerinud, et kui nõukogusse määratakse kolm uut eksperti, siis kindlustavad võimuerakonnad hoopis enda võimu rahvusringhäälingus.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:01

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

10:51

Kaitsevägi ja liitlased võivad saada õiguse kriisiajal verd koguda

10:28

Jürgensi tee läks Albaania klubiga lahku

10:26

Villemdrillem: olen aru saanud, et minu keha pole jalgpallile loodud

10:08

Pardiralli korraldaja: kogutud rahaga tuuakse lootust kümnetele peredele

10:08

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest Uuendatud

09:56

Clark suurendas USA lahtistel edu, DeChambeau langes konkurentsist

09:55

Ülevaade. Spielberg on väsinud unistamast

09:51

Isamaa palub Karisel ERR-i seadus menetlusvigade tõttu välja kuulutamata jätta

09:27

Netikasiinode maksulangetus ei ole seni Eesti turule uusi tegutsejaid toonud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.06

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid Uuendatud

19.06

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema Uuendatud

19.06

Kreml: oleme avatud dialoogiks Euroopaga, kuid ei aktsepteeri ultimaatumeid

19.06

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu Uuendatud

19.06

Sõja 1577. päev: CNN: Ukraina on leidnud viisi Venemaa õhutõrje ülekoormamise Uuendatud

10:08

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest Uuendatud

00:28

USA jalgpallikoondis sai MM-il teise võidu Uuendatud

19.06

Järvamaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

19.06

Times: lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused Uuendatud

19.06

Meloni sõnul valetas Trump tema kohta

ilmateade

SPORT

11:01

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

10:28

Jürgensi tee läks Albaania klubiga lahku

09:56

Clark suurendas USA lahtistel edu, DeChambeau langes konkurentsist

09:23

Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

loe: kultuur

09:55

Ülevaade. Spielberg on väsinud unistamast

09:05

Ühe minuti film | Kevin Piperal ja Philip Kaat "Kõverpeegel"

19.06

Sinijärv: suvise nädalavahetuse mõttetuks mõnususeks lugegem lahedaid lehekülgi leebel lobinal

19.06

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Anna Himma, Holy Motors jpt

loe: eeter

10:26

Villemdrillem: olen aru saanud, et minu keha pole jalgpallile loodud

10:08

Pardiralli korraldaja: kogutud rahaga tuuakse lootust kümnetele peredele

19.06

Üllatus otse-eetris: kolleegid õnnitlesid Veronika Uibot viimaste hommiku-uudiste eel

19.06

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

Raadiouudised

19.06

Päevakaja (19.06.2026 18:00:00)

19.06

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu

19.06

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid

19.06

Raadiouudised (19.06.2026 15:00:00)

19.06

Soome kaitsepolitsei hoiatab kohalikke omavalitsusi andmekeskuste rajamiseks kergekäeliselt loa andmise eest

19.06

Euroopa Liit hiilib lähemale otsusele Venemaaga taas avada diplomaatiline suhtlus

19.06

Emor: Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus

19.06

Kaitsevägi ja liitlased saaksid kriisiajal õiguse verd koguda

19.06

Raadiouudised (19.06.2026 12:00:00)

19.06

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo