Isamaa palub Karisel ERR-i seadus menetlusvigade tõttu välja kuulutamata jätta

Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder saatis pöördumise president Alar Karisele, et ta jätaks menetluslike vigade tõttu välja kuulutamata Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse.

Seeder teatas presidendile, et sadusemuudatuse algatasid parlamendis sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid, kuid vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond kultuurikomisjoni kaudu sinna muudatusettepanekutena nõukogu koosseisu suurendamise kolme riigikogu poolt määratava eksperdiga.

"Tegu on lihtlabase katsega tänase valitsuskoalitsiooni poolt haarata võim ERR-i nõukogus ja määrata seeläbi tuleval aastal, kui nad enam riigis võimul pole, ametisse ideoloogiliselt sobiv rahvusringhäälingu juhatus," ütles Seeder.

Kultuurikomisjonist läbi surutud muudatusettepanekutega rikkus koalitsioon tema hinnangul seadusloometava, sest kui teise lugemise eel muudetakse oluliselt eelnõu sisu ja tegelikku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel ei tehtud.

"Varasemalt on president sellise menetlusliku eksimuse peale, kui teise lugemise eel muudetakse eelnõud sisuliselt, aga lugemist ei katkestata, jätnud seaduse välja kuulutamata. Seetõttu pöördus Isamaa fraktsioon presidendi poole, et riigipea kuulutaks nüüdse seadusmuudatuse põhiseadusega vastuolus olevaks," lisas Seeder.

Seadusemuudatus võeti riigikogus vastu sel kolmapäeval Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide häältega.

Koalitsiooni hinnangul peaks ERR-i nõukogus olema poliitikute asemel ülekaal sõltumatutel ekspertidel ning sellega põhjendati ka vajadust ekspertide arvu nõukogus suurendada.

Opositsioon on kritiseerinud, et kui nõukogusse määratakse kolm uut eksperti, siis kindlustavad võimuerakonnad hoopis enda võimu rahvusringhäälingus.