X!

Pärnu Vallikääru pargist puude langetamine tekitas linlastes vastakaid arvamusi

Eesti
Puude langetamine Pärnu Vallikääru pargis.
Puude langetamine Pärnu Vallikääru pargis. Autor/allikas: ERR
Eesti

Pärnus Vallikääru pargis võetakse sel nädalal maha vanu ja ulatuslike mädanikukolletega puid. Pargist puude mahavõtmine on aga inimestes tekitanud vastakaid tundeid.

Pärnu linn on otsustanud Vallikääru kontsertpaiga ümbritsevast pargist maha võtta kokku 14 vana puud, nende seas vahtraid, tammesid, pärnasid ja saari.

"Vallikääru pargis võetakse maha 14 puud, seda ei ole otsustanud linn üksi, vaid me oleme saanud arboristilt hinnangu. Kuna Vallikäär asub ka muinsuskaitsealas, siis ei saa me Vallikäärus teha mitte midagi ilma muinsuskaitse kooskõlastuseta ja ilmselgelt on sellesse projekti kaasatud keskkonnaamet, kes ka andis oma hinnangu. Arboristi hinnangu kohaselt on puud oma aja ära elanud, neil on väga ulatuslik mädanik sees, on ka teisi hädasid," rääkis Pärnu linnavalitsuse avalike suhete juht Anu Schnurbusch.

Vallikääru vanade ja väärikate puude mahavõtmine on aga inimestes tekitanud vastakaid tundeid. Mark Soosaar leiab, et puud olid mahavõtmiseks liiga noored ja otsus tehti kergekäeliselt.

"Siin ei ole erilist põhjust, sellepärast et kui peakski tulema suur läänetorm, mille eest need puud kaitsesid vaatajaid siin, siis tormi ajal siin kontserti ei toimu ja teiseks, vaevalt inimesed siin jalutamas käivad, see on kõige vähem ohtlik puude piirkond üldse Pärnu linnas. 80-aastane tamm maha võtta on ikka natuke liiga vara," lausus Soosaar.

Soosaare sõnul on Pärnus sel aastal võetud mujalgi maha puid, mis oleksid võinud edasi elada.

"Eks kõiki puid tuleb võtta individuaalselt ja ma arvan, et spetsialist, kes kõik (puud) üle vaatas, ei teinud neid otsuseid kergekäeliselt. Ma arvan, et reaalne pilt kinnitab ka spetsialisti otsuseid, kuna need mädanikukolded on siin – need ei ole isegi kolded, vaid need tegelikult ongi mädanenud. Spetsialist peabki üle vaatama, et leida tasakaal linnaruumis inimeste ja looduse vahel," ütles arborist Raivo Moon.

 Linn plaanib Vallikääru parki istutada ka uued puud. Sellega läheb aga aega, sest uute puude asukoht sõltub muuhulgas järgmisesse aastasse planeeritud Vallikääru kontsertpaiga uue istumisala ja lava ehitusest.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:35

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

21:31

Pärnu Vallikääru pargist puude langetamine tekitas linlastes vastakaid arvamusi

21:28

Reede tuleb udune ja sajune

21:27

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

21:18

Hollandi valimised võitis suure tõenäosusega vasaktsentristlik D66

21:17

Läti seimis käib terav arutelu Istanbuli konventsioonist lahkumise üle

21:10

Reformierakonna sees vaieldakse erakonna tuleviku üle

21:02

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

20:54

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

20:31

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus üks ja sai haavata 21 inimest Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:03

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

14:41

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

14:38

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

11:10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

10:26

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

06:55

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

20:31

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus üks ja sai haavata 21 inimest Uuendatud

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

07:13

Trump käskis Pentagonil taaskäivitada tuumakatsetused

ilmateade

loe: sport

21:35

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

21:27

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

20:54

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

19:56

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

loe: kultuur

20:15

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

19:05

Pärnus Linnagaleriis avatud näitus kutsub vaatajat kuulama oma keha ja tundeid

19:02

Anti Saar andis välja esimese krimiloo "Kajakad"

19:02

Fine5 tantsuteater toob lavale unenäolise sisemaailma ja inimestevahelise dünaamika

loe: eeter

21:02

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

20:27

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

19:55

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

19:37

Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Raadiouudised

18:40

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

18:35

Päevakaja (30.10.2025 18:00:00)

15:35

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

15:20

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

13:00

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

12:55

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

12:50

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

12:30

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

10:20

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo