Pärnu Vallikääru pargist puude langetamine tekitas linlastes vastakaid arvamusi

Pärnu linn on otsustanud Vallikääru kontsertpaiga ümbritsevast pargist maha võtta kokku 14 vana puud, nende seas vahtraid, tammesid, pärnasid ja saari.

"Vallikääru pargis võetakse maha 14 puud, seda ei ole otsustanud linn üksi, vaid me oleme saanud arboristilt hinnangu. Kuna Vallikäär asub ka muinsuskaitsealas, siis ei saa me Vallikäärus teha mitte midagi ilma muinsuskaitse kooskõlastuseta ja ilmselgelt on sellesse projekti kaasatud keskkonnaamet, kes ka andis oma hinnangu. Arboristi hinnangu kohaselt on puud oma aja ära elanud, neil on väga ulatuslik mädanik sees, on ka teisi hädasid," rääkis Pärnu linnavalitsuse avalike suhete juht Anu Schnurbusch.

Vallikääru vanade ja väärikate puude mahavõtmine on aga inimestes tekitanud vastakaid tundeid. Mark Soosaar leiab, et puud olid mahavõtmiseks liiga noored ja otsus tehti kergekäeliselt.

"Siin ei ole erilist põhjust, sellepärast et kui peakski tulema suur läänetorm, mille eest need puud kaitsesid vaatajaid siin, siis tormi ajal siin kontserti ei toimu ja teiseks, vaevalt inimesed siin jalutamas käivad, see on kõige vähem ohtlik puude piirkond üldse Pärnu linnas. 80-aastane tamm maha võtta on ikka natuke liiga vara," lausus Soosaar.

Soosaare sõnul on Pärnus sel aastal võetud mujalgi maha puid, mis oleksid võinud edasi elada.

"Eks kõiki puid tuleb võtta individuaalselt ja ma arvan, et spetsialist, kes kõik (puud) üle vaatas, ei teinud neid otsuseid kergekäeliselt. Ma arvan, et reaalne pilt kinnitab ka spetsialisti otsuseid, kuna need mädanikukolded on siin – need ei ole isegi kolded, vaid need tegelikult ongi mädanenud. Spetsialist peabki üle vaatama, et leida tasakaal linnaruumis inimeste ja looduse vahel," ütles arborist Raivo Moon.

Linn plaanib Vallikääru parki istutada ka uued puud. Sellega läheb aga aega, sest uute puude asukoht sõltub muuhulgas järgmisesse aastasse planeeritud Vallikääru kontsertpaiga uue istumisala ja lava ehitusest.