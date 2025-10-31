Endises Murru vanglas tähistati Halloweeni.

Reedel liikusid ringi kostüümides ja komminäljas lapsed, sest tõepoolest, tähistati Halloweeni. Suletud Murru vanglas avati sel puhul aga õudusmaailm, mis hirmutab külastajaid kummaliste olendite ja sünge atmosfääriga.

Kuigi Murru vangla on juba iseenesest üks üpriski hirmus paik, siis reede õhtul muudeti see veel kümme korda hirmsamaks.

Endine vangla, kus kunagi hoiti sadu kinnipeetavaid, muudeti halloweeni puhul tõeliseks õudustemaaks. Külastajad liikusid pimedates koridorides, kust võis iga hetk keegi nurga tagant välja hüpata. Ja seda hirmu kogesid nad kõik vabatahtlikult.

"Tulingi niimoodi, et ei oota midagi. Tulin sedasi, et ei vaadanud isegi videot ega postitust. Lihtsalt perega kaasa ja vaatame, mis olukord on," ütles Siim.

Koridoridest kostus karjeid ja süngeid helisid. Olgem ausad, need vanad kongid, metalluksed ja lagunevad laed oleks töötanud ka ilma kaunistusteta.

Murru vangla asutati aastal 1938 ja see töötas kuni 2012. aastani. Tänapäeval on see avatud muuseumina. Halloweeni võib aga vihata või armastada. Rummus kohtunud inimesi ühendab igatahes rõõm selle püha üle.