Demineerimistööd Auveres toovad kaasa plahvatusi

Päästjad Tallinna kesklinna jaanitulel.
Päästjad Tallinna kesklinna jaanitulel. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Päästeamet asub pühapäeval lühkama Auvere küla lähedalt leitud lõhkekeha, mistõttu võivad kohalikud elanikud kuulda valjusid pauke.

Päästeamet teatas, et pühapäeval kell 08.30 sai häirekeskus teate, et Auvere küla metsas jalutanud inimene on leidnud suuremõõtmelise lõhkekeha.

Sündmuskohale reageerinud demineerijad tuvastasid, et tegemist on 250-kilogrammise lennukipommiga.

"Demineerijad töötavad hetkel sündmuskohal ning valmistuvad lennukipommi koha peal hävitama. Ümbruskonnas elavad inimesed võivad Auvere piirkonnas kuulda tavapäratuid helisid ja plahvatusi," teatas päästeamet pressiteates.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

