Demineerimistööd Auveres toovad kaasa plahvatusi

Päästeamet teatas, et pühapäeval kell 08.30 sai häirekeskus teate, et Auvere küla metsas jalutanud inimene on leidnud suuremõõtmelise lõhkekeha.

Sündmuskohale reageerinud demineerijad tuvastasid, et tegemist on 250-kilogrammise lennukipommiga.

"Demineerijad töötavad hetkel sündmuskohal ning valmistuvad lennukipommi koha peal hävitama. Ümbruskonnas elavad inimesed võivad Auvere piirkonnas kuulda tavapäratuid helisid ja plahvatusi," teatas päästeamet pressiteates.