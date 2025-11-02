X!

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

Sõdurid patrullimas Louvre`i juures.
Sõdurid patrullimas Louvre`i juures. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Pariisi peaprokurör ütles pühapäeval, et suurejoonelise Louvre'i juveelivarguse taga on arvatavasti pisikurjategijad, lisades, et kaks kahtlusalust on lastega paar.

Eelmisel kuul tungis neljaliikmeline jõuk keset päist päeva sisse maailma külastatuimasse kunstimuuseumisse Louvre'i, varastades vaid seitsme minutiga hinnanguliselt 102 miljoni dollari väärtuses ehteid ning põgenedes seejärel võimsatel rolleritel.

Mehed parkisid pikendatava redeliga veoauto muuseumi Apollo galerii alla, kus hoiti Prantsuse kroonijuveele, ronisid üles, purustasid akna ja kasutasid aardeid sisaldanud klaasvitriinide lahti lõikamiseks ketaslõikureid.

Kaks meest, keda kahtlustatakse galeriisse sissetungimises ajal, mil nende kaks kaasosalist väljas ootasid, on kinni peetud, neile on esitatud süüdistus ja nad on vahi all.

Prokurörid teatasid laupäeval, et süüdistus esitati ja vahi alla võeti veel kaks kahtlusalust – mees ja naine. Prantsuse ametnike sõnul on vähemalt üks kurjategija endiselt vabaduses.

Varastatud ehteid ei ole leitud.

Pariisi prokurör Laure Beccuau ütles pühapäeval, et Prantsusmaa pealinna sünges põhjaosas elanud kahtlusalused on arvatavasti pisikurjategijad, mitte organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed.

Nende profiilid ei vasta neile, keda üldiselt seostatakse organiseeritud kuritegevuse tippudega, ütles Beccuau France Infole.

Beccuau sõnul on laupäeval süüdistuse saanud 37-aastane mees ja 38-aastane naine paar, kellel on ühised lapsed.

Nad on eitanud igasugust seotust, ütles Beccuau.

Mees keeldus igasuguste ütluste andmisest, lisas prokurör.

Mehele on esitatud süüdistus organiseeritud varguses ja kuritegelikus vandenõus, tema elukaaslasele aga organiseeritud vargusele ja kuritegelikule vandenõule kaasaaitamises.

Naine oli laupäeval Pariisi kohtusse ilmudes pisarates ja ütles, et kardab oma laste ja enda pärast.

Paar vahistati pärast seda, kui röövi ajal kasutatud korvtõstukist leiti nende DNA.

Prokuröri sõnul leiti korvtõstukist märkimisväärseid DNA-tõendeid, mis seovad meest kuriteoga. Ta lisas, et leiti ka tema elukaaslase DNA jälgi, kuid need võisid sinna sattuda kokkupuutel mõne isiku või esemega.

"Seda kõike tuleb uurida," ütles Beccuau.

Ta ütles, et mehe karistusregistris oli 11 varasemat süüdimõistmist, enamik neist varguste eest.

Ka kaks varem vahistatud meest olid politseile varguste toimepanemise eest teada.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

