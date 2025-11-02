X!

Leedus protestitakse kultuuriministeeriumi andmise vastu populistide võimu alla

Protestija Leedu kultuuriministeeriumi ees.
Protestija Leedu kultuuriministeeriumi ees. Autor/allikas: ERR
Leedus protestivad kultuuriinimesed kultuuriministeeriumi andmise vastu valitsuskoalitsiooni kuuluva populistliku partei Nemunase Koidik võimu alla. Protestijad näevad selles ohtu kultuurielule ja ühiskonnale laiemalt.

Leedus on kultuurivaldkonnas tegutsejate protestid muutunud pea igapäevasteks ja valitsuspoliitikud ei ole kultuuriürituste oodatud külaliste nimekirjas. Alguse sai see Ignotas Adomaviciuse määramisest kultuuriministriks. Nemunase Koidiku määratud ministri karjäär jäi lõpuks üheksapäevaseks pärast ebakompetentsuse ilmutamist ja kultuuripoliitika alustamist Ukraina lipu väljaviimisest ministeeriumist.

Kultuuriinimesed ütlevad, et ministri lahkumisest neile ei piisa. Protestijad nõuavad, et populistlik antisemiitlike ja Kremli-sõbralike sõnumitega silma paistnud Nemunase Koidik kultuuriministeeriumist kaugel hoitaks.

"Mina ise olen vabatahtliku kaitseorganisatsiooni liige ja ma näen, et ma olen veetnud kolm aastat roomates Leedu metsades õppustel ja oodates, et vaenlane tuleb sealtpoolt, aga nüüd me näeme, et Trooja hobune on Leedu poliitikasse lastud tagaukse kaudu," lausus filmirežissöör ja üks protestide eestvedaja Karolis Kaupinis.

"Mina usun, et meie koalitsioonipartner ei ole antisemiitlik või püüaks eriliselt valitsust saboteerida,  kuigi neid võib nimetada populistlikumaks parteiks," lausus seimi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Tomas Martinaitis.

Martinaitise sõnul süvendas ministri isik muid pingeid, kus eelarve koostamisel tundsid kultuuriinimesed end kaitse- ja hariduskulude kõrval unustatuna.

"Kultuuriinimesed tunnevad, et neid ei austata meie ühiskonnas piisavalt, see tuleb lahendada ja nende usaldus tagasi võita," ütles ta.

Nemunase Koidikult rahvusringhäälingul kommentaari saada ei õnnestu. Politoloog Aine Ramonaite näeb toimuvat aga poliitiliste leeride võitluse ja üha süveneva polariseerumise võtmes.

"See süvenev polariseerumine suurendab nende populaarsust. Ja me näeme juba, et need protestid on suurendanud kahe partei toetust – Isamaaliidu ja Nemunase Koidiku oma. Nii et ma ütlesin, et see tuleb neile kasuks, nüüd me näeme tulemusi, mul oli täiesti õigus," lausus Vilniuse ülikooli politoloog Aine Ramonaite.

"Aga mis see siis oleks, mis ei polariseeriks ühiskonda, mida populistlikud liikumised saavad samal ajal üles kütta? Mitte midagi teha ja mitte ühtegi sõna öelda? Ma ei ole nõus selle lähenemisega," märkis Kaupinis.

Kaupinise sõnul soovivad nad käima lükata laiemat ühiskondlikku liikumist.

Toimetaja: Marko Tooming

