Leedu võimud otsisid läbi Nemunase Koidiku juhtide kodud

Uudisteagentuuri BNS allikate andmetel toimuvad läbiotsimised erakonna 11-liikmelise juhatuse viie liikme juures. Läbiotsimisi viib läbi finantskuritegude uurimise talitus (FNTT), vahendas Leedu rahvusringhäääling LRT. Uudisteportaal 15min teatas, et õiguskaitseasutuste huviorbiiti on sattunud Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius ja Daiva Žebelienė.

Nende poliitikutega ei õnnestunud BNS-il ühendust saada. Samuti ei õnnestunud BNS-il ühendust saada erakonna juhi Remigijus Žemaitaitisega.

Leedu peaprokurör Nida Grunskienė keeldus kommenteerimast käimasolevate menetlustoimingutega seotud asjaolusid. Peaprokuratuuri ja FNTT pressiesindajad ei olnud hommikuks sel teemal saadetud päringutele veel vastanud.

LRT tõdes, et seni ei ole teada, millise kohtueelse uurimise raames läbiotsimised toimusid. Uudisteportaali 15min teatel on kohtueelne uurimine seotud erakonna Nemunase Koidik rahastamisega.

Teadaolevalt viis FNTT mais läbi kohtueelse uurimise Nemunase Koidiku autode rentimisega seotud asjaolude uurimiseks. Selle raames korraldati läbiotsimised erakonna juhi Žemaitaitise ning erakonna juhatuse liikme Daiva Petkevičienė töökohtades ja kodudes ning erakonna peakorteris.

Nemunase Koidik on parempopulistlik erakond, mis sai Leedu viimastel parlamendivalimistel 141-liikmelises seimis 20 kohta ning pääses ka valitsuskoalitsiooni, kuid jäi tänavu juunis moodustatud uuest valitsusest välja. Erakonna fraktsioon seimis on küll vähenenud, kuid sellel on endiselt Leedu poliitikas oluline kaal.