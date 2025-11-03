X!

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

Foto: Sergei Stepanov/ERR
Cargobussi ja T-pileti teenust pakkuv T grupp sulgeb uue aasta alguses neljas Eesti linnas oma esindused ja koondab kaheksa inimest. Bussipiletite müük loodetakse üle anda uutele teenuspakkujatele, muutub ka paki saatmise teenus.

Alates uue aasta algusest sulgeb T grupp, mis pakub ka T-pileti teenust, klientide vähesuse tõttu oma esindused Haapsalus, Rakveres, Narvas ja Võrus. Ettevõte toob välja, et piletite müük kassadest on olnud pidevas languses, olles kogu Eesti peale alla kümne protsendi.

"Kui me võtame väiksed linnad, siis see kogus nii tükiarvuliselt kui protsendina piletimüügist on alla ühe protsendi lausa," ütles T grupp OÜ piletimüügi ärijuht Airika Aruksaar.

Bussireisija Agnes Piirisild sõidab linnade vahelistel liinidel kolm-neli korda aastas, kas lastealastele külla või hoopis Pärnusse sanatooriumisse. Neil juhtudel on kohapeal pileti ostmise võimalus talle väga oluline.

"Olen vanainimene, ma ei oska mujalt ostagi. Lapselapsed vahest toetavad ja ostavad interneti kaudu, aga praktiliselt mina ikka ise tulen, tahan ja ostan," ütles Piirisild.

Bussireisija Madis Vikman lisas, aga, et tema jaoks kohapealne müük tähtsust ei oma. "Ei kasuta pileteid, kasutan oma sõidukaarti," ütles ta.

T grupp ütleb, et nemad lõpetavad küll teenuse pakkumise, aga juba on teada, et Haapsalus, Narvas ja Rakveres jätkub piletite müük uue teenusepakkuja abiga.

"Haapsalus meie kassa asub veel aasta lõpuni Vaksali muuseumis ja muuseum on juba näidanud üles huvi võtta enda peale see müük. Narvas oli meie kassa Fama kaubanduskeskuses ja ka Fama on hetkel andnud juba kinnituse, et nad võtavad piletimüügi ise üle ja Rakveres on tegelikult piletimüük juba üle antud selles samas bussijaamas asuval R-Kioskile," rääkis Aruksaar.

Võru bussijaamas on praegu ainuke teenuspakkuja T grupp.

Evolerist, kellele kuulub see Võru bussijaam ja kes seda hoonet siin haldab, öeldakse, et Võru bussijaam jääb kindlasti avatuks. Kas siin saab uuest aastast ka mingil muul kujul pileteid osta, pole veel teada.

Esinduste sulgemine puudutab ka pakiteenust.

"Füüsilised esindused, kus siis saab klient kohapeal käia, me paneme sellisel viisil kinni. Küll aga Cargobuss kindlasti ei kao nendest piirkondadest ära, vaid jääb siiski oma kliente väga kenasti teenindama sinna, aga kliendid saavadki teha seda siis mugavalt iseteeninduskeskkonnas internetis ja oodata uksest ukseni teenust kodus," lausus T grupp OÜ pakiveo ärijuht Sven Salumaa.

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

