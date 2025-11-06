Valimistulemuste välja kuulutamise aega ei ole veel teada, kuna mitmed kohtuasjad on veel pooleli ja tegeletakse kaebustega.

"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi saab valla või linna valimiskomisjon uue volikogu liikmed registreerida alles siis, kui vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Hetkel ootab veel mitu kaebust lahendamist," ütles vabariigi valimiskomisjoni pressiesindaja Kadri Masing ERR-ile.

Ta lisas, et hetkel on neli kaebust riigikohtus ja vabariigi valimiskomisjonil tuleb läbi vaadata üks kaebus, mille saatis riigikohus vabariigi valimiskomisjonile tagasi.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev oli Eestis 19. oktoobril. Valimistest võttis osa 59,2 protsenti valimisealistest kodanikest.