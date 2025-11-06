Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

Kui kasutatud autode hind on püsinud aasta võrdluses suhteliselt samal tasemel, siis uue auto koos registreerimistasuga võib praegu autopoodide pakutavate soodustuste tõttu kätte saada isegi odavamalt kui eelmise aasta lõpus, enne automaksude kehtestamist.

Ametlik statistika näitab autode müügihinna tõusu. Statistikaameti andmetel oli septembris hinnatõus uute autode puhul 1,7 protsenti ja kasutatud autodel 3,1 protsenti võrreldes mullu sama ajaga. Uute autode müügisalongides räägitakse aga muud juttu.

"Tänu sellele, et uute sõiduautode müük on vähenenud üle 50 protsendi, siis paljudel automüüjatel on laod nii-öelda kaupa täis, ja need laoautod on kindlasti aasta lõpus müügis väga hea hinnaga. Sisuliselt täna oleme olukorras, kus laoautod müüakse peaaegu omahinnaga," lausus AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.

"On baashind soodsam, on soodushinnaga lisavarustus, on intressikompensatsioon. Väga palju tegureid ja need hinnavõidud võivad olla väga-väga suured," ütles ELKE Tallinna tegevjuht Raido Rosenfeld.

Soodustused võivad anda mõnel puhul üle 8000 euro hinnavõitu. Seda, et kliendid ise odavamaid autosid eelistama oleksid hakanud, automüüjad ei tunneta, pigem lükkavad inimesed autoostu otsuse lihtsalt edasi.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu statistika järgi on tänavu kümne kuuga ostetud 42 protsenti vähem uusi autosid kui mullu sama perioodiga, oktoobris koguni ligi 53 protsenti vähem kui möödunud aasta viinakuul.

Autoostu tehakse ka kaalutlevamalt: enim soovitakse sõidukeid, mis ka hilisemaid ülalpidamiskulusid ja aastamaksu arvestades säästlikumad tulevad. Armastatud sõidukid on ikka linnamaasturid. Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu statistika järgi on jätkuvalt populaarseimad autod Škoda, Toyota ja Kia. Kasvab hübriidautode osakaal, mis moodustab ligi 64 protsenti kogumüügist.

"Maaletoojad on saanud aru sellest, et on vaja teha rohkem soodustusi, et üldse midagi müüa. Soodusintressid, nullsissemakse, me teeme tihedat koostööd liisingutega, et saaks võimalikult häid pakette pakkuda," lausus ABC Motors turundusjuht Indrek Luberg.

"Kui inimesed eelmise aasta lõpus automaksu hirmus ostsid autod ära ja säästsid automaksu osa, siis täna mõnel autol juba soodustus on nii palju suurem, et kui ta selle täna ostaks, saaks ta selle võib-olla odavamalt," lisas ta.