Kriisieelse autoturu taastumisele kulub veel mitu aastat

Amservi keskuse kinnistu omanik ja Toyota ralliautoga maailmameistriks tulnud Ott Tänak ütles, et uus keskus on heal tasemel.

"Ilmselgelt väga tänapäevane ja ma arvan, et üks suurimaid kindlasti siin Põhjamaades ja kindlasti eesmärk oli ta teha väga efektiivne. Ma usun, et kõik eesmärgid, nõudmised, mis Toyota poolt on tulnud, on täidetud ja loodame, et ka äri saab Amservil edukas olema," lausus Amservi Keskuse kinnistu omanik Ott Tänak.

Amserv kolis Järvelt ära Tallinna külje alla Peetrisse ja sai ruumi kaks korda rohkem juurde. Lisaks avarale esindusele ja remondialale on keskuses ainulaadne varuosade robotladu. Keskus on Põhjamaade suurim, kuid teenindab vaid Eesti turgu. Kas selline investeering tasub ennast ära?

"Selle otsuse me tegime neli-viis aastat tagasi ja siis ei olnud automaks üldse aktuaalne. Kui me oleks pidanud selle otsuse tegema eelmine aasta või sellel aastal, siis ma ei ole väga kindel, et selline otsus oleks sündinud. Teistpidi meil see otsus oli tehtud ja täna me kindlasti realiseerime selle parimal viisil ja küll see autoturg ka tõusma hakkab," sõnas Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek.

Pärast eelmise aasta sügavat madalseisu on autode müüginumbrid võrreldavad kõigest nelja aasta taguse ajaga.

"See aasta on õnneks natukene paremuse poole läinud. Paremuse poole just selles mõttes, et eriti firmad ja rendiettevõtted on see aasta põhilised kliendid, kes on ostnud. Eraklientide osas, siiski see tulemus ei ole veel hea. Pigem põhiprobleem on selles, et turg on täna pigem rohkem sellisel ootaval seisukohal, et mis saab edasi," sõnas autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Meelis Telliskivi.

Telliskivi sõnul on müük ja järelteenindus pidanud tublisti rihma pingutama.

"Keskusi otseselt täitsa kinni läinud ei ole, aga nüüd automaksust tulenevalt on ikkagi päris suur osa töötajaid koondatud. Paar aastat läheb veel selleni, et üldse taastuks sama tulemus, mis enne seda oli," ütles Telliskivi.