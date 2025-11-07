Isamaa, SDE ja Parempoolsed sõlmisid Rae vallas koalitsioonileppe

Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Parempoolsed sõlmisid Rae vallas koalitsioonileppe. Vallavanemaks saab Isamaa esindaja Gerli Lehe ning volikogu esimeheks Parempoolsete esindaja Andrus Kaarelson.

Kokku annab see koalitsioonile 15 kohta Rae vallavolikogu 25-liikmelisest koosseisust, tagades kindla enamuse.

Koalitsioonileppe põhjal hoidub vallavalitsus juhtimiskulude suurendamisest, vallavalitsuse liikmete ametiautod kaotatakse ning poliitiliste ametikohtade palgatõuse eelarves ette ei nähta. Selle arvelt luuakse üks täiendav abivallavanema ametikoht, et tagada valdkondade parem juhtimine.

Rae vald saab esmakordselt naisvallavanema. Gerli Lehe kogus valimistel 1304 häält. Andrus Kaarelson kogus Rae vallas valimistel teise tulemuse – 583 häält.

Osapoolte sõnul on moodustuva koalitsiooni aluspõhimõtted koostöö, avatus, läbipaistev juhtimine, eesmärgipärane ja mõistlik rahakasutus ning pere- ja kogukonnakesksed väärtused.