Luik viib Ekspress Grupi Tallinna börsilt

HHL Rühm kavatseb teha ligi 15-protsendise preemiaga vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Ekspress Grupi aktsionäridele kõigi ettevõtte aktsiate omandamiseks.

Pakkumise tulemusel suureneks HHL Rühma osalus Ekspress Grupis 90 protsendini. Eduka pakkumise järel kavatseb Luik taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist ja alustada menetlust Ekspress Grupi aktsiate kauplemise lõpetamiseks Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

HHL Grupp kavatseb teha väikeaktsionäridele pakkumise hinnaga 1,25 eurot aktsia kohta. Hinna määramisel lähtus ettevõte grupi tänavuse esimese kolme kvartali börsihinnast ehk 1,1165 eurot aktsia kohta, millele on juurde arvatud preemia 0,13 eurot ehk 14,91 protsenti aktsia kohta.

"Börsil olemise peamine eesmärk on kapitali kaasamine äritegevuseks. Kuna Ekspress Grupi tegevus ei näe ette vajadust suures mahus raha kaasamist, siis ei ole ka vajadust olla börsil," ütles Luik pressiteates.

Luige sõnul tuleb lisaks arvestada, et börsil olemine tähendab ettevõtte jaoks palju administratiiv- ja finantskulu. "Meediamaastik on pidevalt keerulises seisus ning omakeelse ja -meelse meedia säilitamine ja juhtimine on tulevikus väga suur väljakutse. Seetõttu peab kogu organisatsioon keskenduma efektiivsusele ning loobuma kõigest sellest, mis seda segavad."

Ekspress Grupp on olnud Tallinna börsi põhinimekirjas aastast 2007.

Pakkumise täpsemad tingimused sätestatakse finantsinspektsiooniga kooskõlastamise järel ülevõtmispakkumise prospektis.

Lisaks veebimeediale ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisele haldab Ekspress Grupp ka elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid, pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis ning grupi ettevõtted korraldavad ka konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.