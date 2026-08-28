X!

Ekspress Grupp ühendab Õhtuleht Kirjastuse ja Delfi Meedia äriühingud

Majandus
Ekspress Grupi väljaannete toimetuste maja Tallinnas Narva maanteel.
Ekspress Grupi väljaannete toimetuste maja Tallinnas Narva maanteel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Ekspress Grupp ühendab alates järgmisest aastast Õhtuleht Kirjastuse ja Delfi Meedia äriühingud, kuid toimetused jäävad eraldi ja meediaväljaanded jätkavad eraldiseisvatena.

AS Õhtuleht Kirjastus ühendatakse juriidiliselt AS-iga Delfi Meedia, kes võtab üle kõik Õhtuleht Kirjastuse õigused ja kohustused. Delfi Meedia juhatuse koosseis ei muutu. Õhtuleht Kirjastus lõpetab ühinemise tulemusena eraldiseisva äriühinguna tegevuse, teatas Ekspress Grupp.

Ühinemine ei muuda kontserni kinnitusel ajakirjanike igapäevatööd ega toimetuste otsuste tegemist.

"Kahe ettevõtte ühendamine võimaldab meil tegutseda tõhusamalt ja tuua kaasa paremat ettevõtete haldust. Nii saame luua rohkem väärtust oma lugejatele, klientidele ja töötajatele ning tugevdada kodumaise meedia konkurentsivõimet," ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Liina Liiv.

Delfi Meedias töötab praegu 450 ja Õhtuleht Kirjastuses 170 inimest. Delfi Meedia juhatuse esimees Erik Heinsaar sõnas, et kokku moodustavad nad mitmekülgse meediaettevõtte, mis tagab kõigiväljaannete toimetuste sõltumatuse ning pakub kõikidele lugejate huvidele vastavat sisu.

"Ühinemine tugevdab Delfi Meedia finantspositsiooni ja tagab veelgi kindlama tulevikuperspektiivi," lisas Heinsaar.

Ekspress Grupp omandas Õhtuleht Kirjastuse täisosaluse selle aasta aprillis pärast konkurentsiameti luba. Ühinemise ettevalmistamisel järgib Ekspress Grupp loas sätestatud tingimusi ja tegutseb kooskõlas konkurentsiameti määratud usaldusisikuga.

Õhtuleht Kirjastuse juhi Martin Šmutovi sõnul Õhtuleht väljaandena ei kao, vaid jätkab tegevust senisest tugevama seljatagusega.

"Väljaanne ja toimetus jätkavad senist tööd ja tegutsevad turul sõltumatult edasi," ütles Šmutov.

Lugejate, tellijate ja reklaamiklientide jaoks midagi ei muutu.

Ekspress Grupi tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis, Lätis ja Leedus.

Grupi ettevõtted korraldavad ka konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.

Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.

Toimetaja: Karin Koppel

bändisärgipäev

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:40

Riigikontroll: kaitsevaldkonnas jätkuv segadus kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski

10:39

Suri Norra kuningas Harald V Uuendatud

10:36

Eppu Normaali: oleme alati teinud seda, mida ise tahame

10:33

ERR-i kanalid vahendavad otseülekandes Siim Kallase ärasaatmist

10:25

Eesti säilitab ülejärgmiseks hooajaks neli eurokohta

10:23

Lidl Eesti jäi rekordkäibe juures 24 miljoni euroga kahjumisse

10:17

Päästeameti välijuht: äkktulvaks pole end võimalik ette valmistada

09:50

Prantsusmaa tähistab Sophie Adenot’ avakosmosesse väljumist

09:49

Eesti päästjate kehaline vorm jätab soovida

09:45

Kikeperas algavad taas soometsade taastamistööd

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

27.08

Nepali mudavoolus võis kadunuks jääda ka kaks eestlast Uuendatud

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

27.08

USA meedia: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest

27.08

Ilves taunib anonüümsetel allikatel põhinevaid jutte Venemaa peatsest rünnakust

27.08

WSJ: Venemaa ja Ukraina õhusõda on jõudnud uude etappi

27.08

Trump: Venemaa ei kavatse NATO territooriumeid rünnata

27.08

Sõja 1646. päev: Venemaa korraldas Kiievile tunde kestnud õhurünnaku Uuendatud

27.08

Seeder: Madisele toetusallkirja andmata jätmine oli teadlik valik

27.08

Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu Uuendatud

05:53

Venemaa tegi Kiievile rekordpika õhurünnaku

ilmateade

SPORT

10:25

Eesti säilitab ülejärgmiseks hooajaks neli eurokohta

09:43

Elena Malõgina langes Poolas välja

09:14

Tiitlikaitsja PSG kohtub Barcelona ja Man Cityga

08:38

Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

loe: kultuur

09:29

Galerii: Kumu hoovinäitus annab noortele võimaluse oma lugusid rääkida

27.08

Tallinna Lennusadamas kõlab Brian Eno "Lennujaamamuusika" akustiliselt

27.08

Kogo galeriis avatakse Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna näitus

27.08

Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

loe: eeter

10:36

Eppu Normaali: oleme alati teinud seda, mida ise tahame

10:33

ERR-i kanalid vahendavad otseülekandes Siim Kallase ärasaatmist

10:17

Päästeameti välijuht: äkktulvaks pole end võimalik ette valmistada

09:37

Andrus Kivirähk: kirjandusklassikud on andekamad kui tänased stsenaristid

Raadiouudised

09:40

Ligi 9000 inimest on kasutanud paindliku pensioni võimalust

09:35

Pärastlõunal võib vihma sadada

09:20

Raadiouudised (28.08.2026 09:00:00)

27.08

Rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,5 protsenti

27.08

Päevakaja (27.08.2026 18:00:00)

27.08

Kogo galeriis avatakse Köler Prize´i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

27.08

Viljandis tutvustati gaasielektrijaama rajamise plaani

27.08

Auveres avati 380 miljonit eurot maksma läinud põlevkiviõlitehas

27.08

Raadiouudised (27.08.2026 15:00:00)

27.08

Ilves taunib Politicot: CIA juht ei käinud Moskvat hoiatamas Balti riikide ründamise eest

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo