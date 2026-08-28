Ekspress Grupp ühendab Õhtuleht Kirjastuse ja Delfi Meedia äriühingud

Ekspress Grupp ühendab alates järgmisest aastast Õhtuleht Kirjastuse ja Delfi Meedia äriühingud, kuid toimetused jäävad eraldi ja meediaväljaanded jätkavad eraldiseisvatena.

AS Õhtuleht Kirjastus ühendatakse juriidiliselt AS-iga Delfi Meedia, kes võtab üle kõik Õhtuleht Kirjastuse õigused ja kohustused. Delfi Meedia juhatuse koosseis ei muutu. Õhtuleht Kirjastus lõpetab ühinemise tulemusena eraldiseisva äriühinguna tegevuse, teatas Ekspress Grupp.

Ühinemine ei muuda kontserni kinnitusel ajakirjanike igapäevatööd ega toimetuste otsuste tegemist.

"Kahe ettevõtte ühendamine võimaldab meil tegutseda tõhusamalt ja tuua kaasa paremat ettevõtete haldust. Nii saame luua rohkem väärtust oma lugejatele, klientidele ja töötajatele ning tugevdada kodumaise meedia konkurentsivõimet," ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Liina Liiv.

Delfi Meedias töötab praegu 450 ja Õhtuleht Kirjastuses 170 inimest. Delfi Meedia juhatuse esimees Erik Heinsaar sõnas, et kokku moodustavad nad mitmekülgse meediaettevõtte, mis tagab kõigiväljaannete toimetuste sõltumatuse ning pakub kõikidele lugejate huvidele vastavat sisu.

"Ühinemine tugevdab Delfi Meedia finantspositsiooni ja tagab veelgi kindlama tulevikuperspektiivi," lisas Heinsaar.

Ekspress Grupp omandas Õhtuleht Kirjastuse täisosaluse selle aasta aprillis pärast konkurentsiameti luba. Ühinemise ettevalmistamisel järgib Ekspress Grupp loas sätestatud tingimusi ja tegutseb kooskõlas konkurentsiameti määratud usaldusisikuga.

Õhtuleht Kirjastuse juhi Martin Šmutovi sõnul Õhtuleht väljaandena ei kao, vaid jätkab tegevust senisest tugevama seljatagusega.

"Väljaanne ja toimetus jätkavad senist tööd ja tegutsevad turul sõltumatult edasi," ütles Šmutov.

Lugejate, tellijate ja reklaamiklientide jaoks midagi ei muutu.

Ekspress Grupi tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis, Lätis ja Leedus.

Grupi ettevõtted korraldavad ka konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.

Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.