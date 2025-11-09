X!

Filipiinidele lähenev Fung-wong on paisunud supertaifuuniks

Filipiinide rannavalve evakueerimas inimesi.
Filipiinide rannavalve evakueerimas inimesi. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/PHILIPPINE COAST GUARD/HANDOUT
Filipiinide poole suunduv troopiline torm Fung-wong on paisunud supertaifuuniks, kohaliku ilmateenistuse teatel oodatakse selle maabumist riigi suurima saare Luzoni keskosas ööl vastu esmaspäeva.

Agentuur defineerib supertaifuunina troopilise tormi, mille keskmine tuulekiirus on 51 meetrit sekundis või rohkem.

Nädala alguses riigis laastamistööd teinud eelmine taifuun Kalmaegi põhjustas Filipiinidel ligi 200 inimese surma.

Väikest Catanduanese saart räsisid juba pühapäeva varahommikul tuul ja vihm ning tormi tõusulained paiskasid laineid üle rannikuäärsete tänavate.

Ilmateenistuse teatel liigub taifuun lääne suunas ning tuule kiirus oli selle keskme lähedal 185 kilomeetrit tunnis, küündides puhanguti kuni 230 km/h.

Laupäeval sidusid mõned saare elanikud oma maju kinni ja asetasid katustele raskusi. "Nad otsustasid järgida meie traditsiooni, sidudes katused suurte köitega kinni ja ankurdasid need maa külge, et tuul neid minema ei puhuks," ütles AFP-le provintsi päästeametnik Roberto Monterola.

Filipiinide suurima saare Luzoni lõunaosas asuvas Sorsogoni linnas otsisid mõned elanikud varju kirikust. "Ma olen siin, sest lained minu maja lähedal on nüüd hiiglaslikud. Ma elan kalda lähedal ja tuul on seal praegu väga tugev," rääkis Maxine Dugan laupäeva õhtul AFP-le.

Rannikul asuvas Aurora provintsis, kus Fung-wong peaks maabuma pühapäeva õhtul või esmaspäeva varahommikul, käisid päästjad ukselt uksele, ärgitades elanikke kõrgematele aladele siirduma.

Meteoroloog Benison Estareja ütles laupäeval ajakirjanikele, et taifuun Fung-wong toob eeldatavasti kaasa 200 millimeetrit või rohkem sademeid, mis võib põhjustada laialdasi üleujutusi. "On ka võimalik, et meie suuremad jõed tõusevad üle kallaste."

Teadlased hoiatavad, et inimtekkeliste kliimamuutuste tõttu muutuvad tormid võimsamaks. Soojemad ookeanid võimaldavad taifuunidel kiiresti tugevneda ja soojem atmosfäär hoiab rohkem niiskust, mis tähendab tugevamaid vihmasadusid.

Vaid mõni päev varem ujutasid taifuun Kalmaegi põhjustatud tulvaveed üle Cebu provintsi linnad, pühkides minema autosid, jõeäärseid hurtsikuid ja massiivseid merekonteinereid.

Katastroofide andmebaasi EM-DAT andmetel oli tegemist 2025. aasta surmavaima taifuuniga, milles valitsuse viimastel andmetel hukkus vähemalt 204 inimest ja 109 jäi teadmata kadunuks.

Veel vähemalt viis inimest hukkus, kui see reedel üle Vietnami liikus.

Laupäeval ütles päästeametnik Myrra Daven, et lähenev torm sundis peatama otsingu- ja päästetööd provintsis, kus hukkus ligi 70 protsenti Kalmaegi ohvritest. "Meile anti täna kell 15.00 käsk otsingu- ja päästetööd ajutiselt peatada," ütles ta. "Me ei saa oma päästjate ohutusega riskida. Me ei taha, et nemad oleksid järgmised ohvrid."

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AFP-BNS

