Narva vanim ajaleht otsib uut omanikku

Narva vanima ajalehele Narvskaja Gazeta senised omanikud on lehe väljaandmisest tüdinud ja nõus ajalehe odavalt loovutama. Samas on lokaalseid ajalehti üha raskem välja anda, sest venekeelne lugejaskond ei raatsi info eest maksta.

Ajaleht Narvskaja Gazeta alustas linnalehena tegevust 1991. aastal, kuid ajalehe eelkäija Narvski Rabotši hakkas ilmuma 80 aastat tagasi. Ajaleht kuulub toimetuse liikmetele, kes kinnitavad, et rahaliselt tullakse ots otsaga kokku. Inimesed on aga ajalehetööst väsinud.

"Me oleme jõudnud vanusepiirini, kus me tahaksime oma aega rohkem pühendada mitte ebameeldivale võitlusele edu nimel, vaid lihtsalt oma peredele ja lähedastele," ütles Narvskaja Gazeta peatoimetaja Tatjana Zavjalova.

Narvskaja Gazeta eest küsitakse võileivahinda – 7000 eurot paberlehe ja 7000 veebiväljaande eest. Ostjat valitakse väga hoolikalt, sest omanikku vahetanud ajaleht peab igal juhul edasi ilmuma.

"Me tahaks väga, et toredas linnas, kus on väga palju igasuguseid kultuurifenomene, jääks ka selline väga oluline ajalooline saavutus ja kultuurinähtus nagu Narvskaja Gazeta," sõnas Zavjalova.

Narvskaja Gazeta on viimane Narva tasuline ajaleht, millele pakuvad konkurentsi tasuta reklaamilehed ja maakonnaleht Põhjarannik oma venekeelse väljaandega. Põhjarannik Narva ajalehe eest 7000 eurot välja käima ei kiirusta, sest väga lokaalset venekeelset lehte on Ida-Virus raske müüa.

"Lugeda ju tahetakse, aga kui nähakse kusagil maksumüüri, siis liigutakse kiiresti edasi. Võib-olla meil eestlastel on keeruline isegi aru saada, et see venekeelne inforuum on ju tuhandeid ja tuhandeid kordi suurem kui eestikeelne. Ta vaatab, et kui peab maksma, siis ma lähen mujale," ütles Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev.

Kord nädalas ilmuval Narvskaja Gazetal on 2000 tellijat ja lehe trükiarv on 8000 eksemplari.