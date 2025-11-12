X!

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Toila abivallavanemat korruptsioonis

Keskkriminaalpolitsei (KKP) kahtlustab Toila valla vallavalitsuse liiget ja majandusvaldkonna abivallavanemat Hannes Lumistet toimingupiirangu ja riigihangete nõuete rikkumises ning altkäemaksu võtmises. Kümme aastat tagasi mõistis Lumiste korruptsioonis süüdi.

Kahtlustuse kohaselt korraldas mees majandusvaldkonna abivallavanemana vähemalt viis riigihanget, mille osas on alust kahtlustada hangete suunamist. Esialgsetel andmetel muudeti riigihanke nõudeid ning rikuti ka muid hankemenetluse reegleid, et anda eelis konkreetsetele tema endaga seotud ettevõtetele. Kahtlustuse järgi oli ühe hanke puhul riigihanke maksumus eriti suur ehk vähemalt 400 000 eurot. Samuti kahtlustab politsei korduvat altkäemaksu võtmist ja küsimist.

KKP korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp rääkis, et seni kogutud tõendid annavad alust arvata, et korruptiivne käitumine oli omakasu eesmärgil. "Korruptsiooni puhul viidatakse sageli teadmatusele või eksimustele, kuigi tegelikult näeme oma uurimistes tihti vastupidist – soovi kasu ja hüvesid saada. Korruptsiooniohu vältimiseks on seatud kindlad reeglid. Näiteks võib ametiisik küll ettevõtluses tegutseda, kuid ausa ja läbipaistva asjaajamise tagamiseks peab sel juhul end taandama otsuste tegemisest," selgitas Sepp.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude prokurör Kristina Meus lisas, et iga ametnik peab tegutsema ausalt ja üksnes avalikes huvides. Kui tekib kahtlus, et ametipositsiooni on kasutatud isikliku kasu saamiseks, on tegemist väga tõsise signaaliga, mis kahjustab nii kogukonna usaldust avaliku võimu vastu kui ka ausat konkurentsi. Seetõttu on oluline, et kõik asjaolud saaksid kiiresti ja põhjalikult välja selgitatud. "Suhtume sellesse juhtumisse väga tõsiselt, kuivõrd kahtluse all on inimene, kes on juba varem korruptsioonikuriteo eest karistada saanud ja kellel on olnud võimalus oma eksimustest õppida. Kuna esineb oht, et kahtlustatav võib mõjutada menetlust või jätkata tegevusi, mis võivad olla seadusega vastuolus, taotleb prokuratuur kohtult tema vahistamist." lisas Meus.

Lisaks 52-aastasele abivallavanemale Hannes Lumistele esitas keskkriminaalpolitsei kahtlustuse 49-aastasele mehele seoses altkäemaksu lubamisega ning 42-aastasele mehele seoses altkäemaksu andmisega summas vähemalt 2000 eurot.

Teisipäeval, 11. novembril viis politsei läbi menetlustoiminguid kahtlustatavate kodudes ja tööruumides ning kogus täiendavaid tõendeid. Tegemist on esialgse kahtlustusega ning uurimine jätkub, mis tähendab, et selle käigus võib muutuda ka kahtlustuse sisu.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.

Üheksa aastat tagasi mõisteti Hannes Lumiste süüdi korruptsioonis ja ta sai tingimisi vanglakaristuse.

Toimetaja: Rene Kundla

